Obiectele pe care trebuie să le ai în casă în luna martie. Aduc noroc și atrag banii

De: Iancu Tatiana 27/02/2026 | 11:34
Se pare că la început de martie trebuie să avem neapărat anumite obiecte în casă pentru a alunga ghinionul și pentru a avea parte numai de lucuri bune. Primăvara reprezintă renaștere, înflorire, un capitol nou care începe după o perioadă mohorâtă, rece și tristă. Această perioadă grea, potrivit tradițiilor românești, dar și ale celor Feng Shui, poate fi evitată cu condiția ca în casa fiecărui om să existe niște obiecte care să alunge tot negativismul. Deci, pentru a-ți asigura un nou început prosper, așa cum primăvara îl oferă naturii, citește în continuare și adu în casă următoarele obiecte pline de simbolism.

Începutul primăverii este marcat de momente unice – de ziua Mărțișorului, dar și de Ziua Femeii. Primăvara vorbim despre sentimente de bucurie, care apar după ce au fost tulburate de frigul iernii, de renaștere, belșug și iubire, iar aceste lucruri pot fi obținute cu condiția ca pragul să-ți fie trecut de anumite obiecte încărcate de semnificații.

Bineînțeles că Mărțișor este momentul de inițiere al noului început. Totuși, Mărțișorul reprezintă unul dintre cele mai puternice forme de exprimare ale aprecierii și ale energiei bune. Este considerat ideal ca acesta să fie plasat la intrarea în casă pentru a fi un magnet al ocrotirii și belșugului. Primăvara este, după cum am menționat anterior, și marcată de renaștere, iar tradițiile îi îndeamnă pe oameni să aibă în casă plante verzi. Fie că vorbim despre busuioc, rozmarin sau mentă, maiașii spun că poziționarea lor ar trebui să se afle în sud-estul casei pentru a garanta un progres continuu.

Tradiția spune că pentru un an în care oamenii vor să aibă creșteri din punct de vedere financiar, ar trebui să pună la vedere o pușculiță sau câteva monede. Plasarea lor la vedere, după cum spun ei, aduce deschidere față de oportunități pe plan profesional. Și pentru că primăvara înseamnă culori, vitalitate și parfum, este recomandat să ai în casă lumânări parfumate în nuanțe vioi de roz, roșu sau verde. Mirosul de lavandă, de vanilie și scorțișoară te duce cu gândul la relaxare, la o atmosferă calmă, iar acestea te vor ajuta să atragi energia pozitivă.

O casă curată, o oglindă și un obiect personal, care are o mare încărcătură emoțională, sunt ultimele bunuri pe care tradițiile recomandă să le ai. Oglinda amplifică lumina naturală, iar curățenia și aerisirea locuinței reprezintă deschiderea spre bani, sănătate și iubire. Este de la sine înțeles că obiectul personal te influențează pozitiv și te duce cu gândul într-un moment care ți-a provocat o stare de bine.

