Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul

De: Daniel Matei 27/02/2026 | 10:30
Fosta vedetă a boxului Ruben Castillo, care a luptat în patru meciuri de campionat mondial, a decedat după o luptă lungă cu cancerul.

Castillo, cunoscut și drept „Conquistadorul”, avea 68 de ani și a murit miercuri, în Beaumont, California, înconjurat de cei dragi. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru întreaga lume a boxului, iar omagiile aduse luptătorului au inundat rețelele de socializare. Printre mesajele transmise după moartea lui Castillo se numără și un mesaj video din partea președintelui WBC, Mauricio Sulaiman.

„Sunt profund întristat de trecerea în neființă a lui Ruben Castillo , Ce om minunat! [A luptat] împotriva atâtor mari sportivi în ring, dar a fost un prieten incredibil. Drăguț, amabil, mereu vesel, mereu amuzant.”, spus Sulaiman.

Ruben Castillo a avut o carieră impresionantă în box

Cariera de boxer profesionist a lui Castillo a început în 1975, iar el a făcut o impresie imediată cu un knockout în runda a patra împotriva lui Frank Castro, la debutul său.

Luptătorul de 1,75 m a pășit în ring pentru mai multe meciuri de profil înalt, inclusiv meciuri pentru titlul mondial împotriva membrilor Hall of Fame Julio César Chávez, Salvador Sanchez, Alexis Arguello și Juan Laporte.

De-a lungul carierei sale, Castillo s-a retras de mai multe ori înainte de a-și agăța definitiv mănușile în cui în 1997 cu un palmares de 67-10 (37 KO-uri).

Castillo a lucrat ulterior în domeniul radiodifuziunii, alături de legendarul Chick Hearn, și a comentat lupte pentru ASPN.

De asemenea, a jucat în filmul din 1988, „Fists of Steel”.

