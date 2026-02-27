Acasă » Știri » Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu

Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu

De: Anca Chihaie 27/02/2026 | 09:41
Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu
Maria și Oase

Oase, pe numele său real Ionuț Dongo, este un nume care a devenit familiare telespectatorilor, grație prezenței sale în emisiuni de televiziune de succes produse de Antena 1. Dansator de breakdance și creator de conținut pe rețelele de socializare, Oase a câștigat pentru prima dată atenția publicului larg în 2019, când a luat acasă marele premiu de 30.000 de euro în urma participării la competiția Asia Express, alături de CRBL.

Într‑o finală spectaculoasă a sezonului 3 al emisiunii Power Couple România, tot difuzată de Antena 1, Oase și logodnica sa, Maria, au reușit să impresioneze și să câștige competiția de cupluri. Cei doi s‑au distanțat clar de rivalii lor, consolidându‑și supremația pe parcursul probelor fizice și strategice.

Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1

După acea victorie din Asia Express povestea banilor câștigați s‑a dovedit mai puțin fericită decât părea inițial. Conform celor apropiați, acea sumă, ce ar fi trebuit să fie un punct de plecare în proiecte profesionale comune, a alimentat tensiuni și reproșuri între cei doi parteneri de competiție. În timp ce unul a investit bani în muzică, celălalt intenționa să deschidă un bar, dar proiectele nu au evoluat conform planului, iar relațiile profesionale s‑au deteriorat.

„După „Asia Express” am așteptat să încasăm banii, marele premiu, 30.000 de euro, pe care trebuia să îi împărțim, jumătate-jumătate, i-am încasat, eu i-am investit în muzică, el se pregătea să își deschidă bar. Noi știam cumva că va urma să fim coprezentatori la Asia Express sezonul 3, se vehicula deja la interiorul echipei acest subiect și, bineințeles că și oamenii ne-au spus că și-ar dori să ne vadă prezenți în Asia Express 3.

Apoi a venit o invitație să mergem la Nea Mărin (nr. emisiunea Poftiți pe la noi), am vorbit iar cu echipa, banii sunt puțini, stai măi, CRBL, că nu avem bani. Băi, Oase, banii sunt puțini, dar ne-au zis că dacă mergem acolo vorbim și de „Asia Express”. Mergem, filmăm, ne distrăm, financiar nu a fost un deal bun, dar ce credeți, că la nea Marin, într-o pauză, am dat și probă, amândoi. Noi, CRBL și Oase, am filmat o probă pentru a fi coprezentatori la Asia Express 3.  Dar nimeni nu ne spunea în față: >

I-am spus: nu poți să te duci la „Asia Express” fără mine, pentru că strici această echipă. Oamenii ne-au iubit și ne iubesc ca echipă. De ce să te duci tu fără mine și să strici tot ce am construit amândoi? Pentru niște bani? Eu pusesem condiție la Kanal D, că merg la show-ul lor doar dacă îi găsesc și lui Oase un loc acolo…”, spunea CRBL atunci.

Oase a revenit în lumina reflectoarelor în calitate de coprezentator al emisiunii Asia Express, alături de Irina Fodor și Marius Damian. Această schimbare profesională a stârnit nemulțumiri printre fani și în rândul prietenilor din sezonul anterior, fiind percepută ca o trădare de către partenerul cu care câștigase premiul cu ani în urmă. Situația a consolidat percepția unui soi de „blestem al banilor Antenei 1”, bani care par să aducă mai mult stres și controversă decât stabilitate financiară.

Pe lângă trofeu, cuplul a plecat acasă de la Power Couple cu suma totală de 50.289 de euro, bani adunați în urma performanțelor din emisiune. La această sumă se adaugă, conform informațiilor neoficiale, și un onorariu de aproximativ 24.000 de euro plătit pentru cele șapte săptămâni de filmări. În total, Oase și Maria au acumulat peste 74.000 de euro din participarea la Power Couple România.

