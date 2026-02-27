Acasă » Știri » Ce se va întâmpla cu fetița lui Dan și a Cătălinei, morți în accidentul din Brăila. În grija cui va rămâne

Ce se va întâmpla cu fetița lui Dan și a Cătălinei, morți în accidentul din Brăila. În grija cui va rămâne

De: Iancu Tatiana 27/02/2026 | 10:54
Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital

După accidentul sfâșietor de pe DN2B, din județul Brăila, un copil a rămas fără părinți. Într-un autoturism care se deplasa pe drumul național care leagă orașele Buzău și Galați, se afla o familie care avea o fetiță de 6 ani, iar din cauza unui accident, copila a rămas fără părinți. Tragedia s-a produs după ce, de pe banda opusă a sensului de mers pe care se afla mașina familiei, a ieșit un alt autoturism și s-a lovit frontal de aceștia. Impactul a fost atât de puternic încât părinții copilului au intrat în stop cardiorespirator. Totuși, fetița de 6 ani trăiește și a fost ușor afectată în urma coliziunii.

Viața copilului în vârstă de 6 ani s-a schimbat brusc, atunci când în urma accidentului, ambii săi părinți au decedeat. Dan și Cătălina se îndreptau spre Brăila, acolo unde locuiau împreună cu cea mică. Drumul lor s-a sfârșit mult prea devreme, între localitățile Silistru și Lacu Sărat, după ce un șofer în vârstă de 35 de ani, care a mai avut un accident în urmă cu o lună pe același drum național, a ieșit de pe banda de mers pe care se afla și s-a izbit frontal cu mașina de cea a familiei. Același șofer care a provocat moartea părinților, a fost condamnat la închisoare în iunie 2024 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, după ce în urmă cu doi ani mai fusese depistat de poliție.

Vârstă fragilă, lipsuri enorme

A fost un miracol că fetița a supraviețuit, iar acest lucru este datorat faptului că a fost salvată pentru că se afla în scaunul auto. Echipajele SMURD au transportat-o la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Totuși, accidentul o va marca pentru totdeauna. La o vârstă fragilă, aceasta a rămas fără părinți, iar traumele din urma accidentulUI o pot urmări toată viața. Rămasă orfană, aceasta trebuie să revină în grija cuiva.

Avocatul Adrian Cuculis a declarat că aceasta va rămâne în grija mătușii sale, iar dacă aceasta nu ar fi avut nicio rudă, în cele din urmă ar fi ajuns în plasament în grija statului.

Fetița o să rămână la mătușă. Sora se ocupă de tot. Dacă nu era sora, atunci rămânea la bunici, dacă nu erau nici bunici, atunci la cea mai apropiată rudă. Dacă nu exista nicio rudă apropiată, atunci cel mai apropiat prieten. Și dacă nu exista nici așa ceva, ajungea la stat, a declarat avocatul Cuculis.

