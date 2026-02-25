Acasă » Știri » Detalii de ultimă oră în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere. Ce au decis magistrații

De: Irina Vlad 25/02/2026 | 19:55
Apar noi informații în cazul dosarului „Crimei din Sibiu”, în care Păștină Amiana – o femeie de 38 de ani – și-ar fi ucis mama pentru a-i lua averea. Ce decizie au luat magistrații după ce aceasta ar fi contestat măsura prelungirii arestului preventiv?

Faptele din dosarul „Crimei de la Sibiu”s-ar fi petrecut încă din vara anului 2024, atunci când Păștină Amiana (38 de ani) ar fi orchestrat uciderea mamei sale, Codruța Notar (59 de ani) – în scopul de a pune mâna pe averea acesteia. Principala suspectă ar fi avut complice o asistentă medicală, cea care i-a făcut rost de o cantitate mare de sedativ, substanță care i-a fost pusă în ceaiul victimei.

După ce mama femeii a adormit, asistenta medicală i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de sedativ pentru a-i provoca moartea. Ulterior, cele două au asfixiat victima cu o pernă. Imediat după moarte victimei, fiica acesteia a vândut o parte din bunurile deținute de ea și s-a mutat în Dubai.

”În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu.

După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Ce se întâmplă cu femeia din Sibiu care și-ar fi ucis mama pentru a-i lua averea

În urma verificărilor din anchetă, presupusa criminală a fost arestată preventiv la finalul anului trecut, alături de asistenta medicală suspectă și ea că i-ar fi furnizat medicamentele care i-au fost administrate victimei. Cele două au fost reținute pentru omor calificat și au fost prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Femeia a depus contestație împotriva măsurii arestării preventive, însă magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia au respins ca nefondată contestația declarată de presupusa criminală.

„Respinge contestația formulată de contestatoarea-inculpată Păștină Amiana împotriva încheierii penale nr. 18/2026 din data de 19.02.2026 peonunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu în dosarul nr. 388/85/2026, pe care o menține. În temeiul art. 275 alin. 2 Cpp, obligă contestatoarea-inculpată la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul CA Alba Iulia.

Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!

