BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat

De: Maria Roșca 25/02/2026 | 20:46
În urma unor percheziții efectuate de Polița Română – într-un dosar care investighează trucarea unor meciuri cu scopul de a genera câștiguri la pariurile sportive – Adrian Petre, fostul concurent de la Survivor, care este fost jucător l aFCSB, face și el parte din anchetă. Atacantul de 28 de ani riscă ani grei de închisoare.

În atenția Poliției Române au intrat mai mulți fotbaliști și alte persoane aflate în legătură directă cu aceștia, care au pus la cale un plan pentru a truca unele rezultate ale partidelor de fotbal disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal. Persoanele implicate (inclusiv jucători) sunt acuzate de fraudă la pariuri sportive. Acestea ar fi pariat pe rezultatele cunoscute și prestabilite dinainte, atât online, cât și în agenții fizice.

În dimineața zilei de miercuri, 25 februarie, Poliția Română a efectuat 34 de percheziții în dosarul care vizează trucarea unor meciuri din Liga a III-a. Cei implicați ar fi obținut venituri frauduloase în valoare de 840.000 de lei.

Printre persoanele cercetare se află și numele lui Adrian Petre, fostul concurent la Survivor 2026. Tânărul de 28 de ani este fost campion al României la Farul Constanța și câștigător al Cupei României cu FCSB. Potriviti informațiilor din anchetă, fostul „Războinic” nu a fost reținut de poliție, însă rămâne unul dintre numele vizate de anchetă.

Dacă va fi găsit vinovat, în funcție de încadrare, Adrian Petre riscă pedeapsă cu închisoarea, amendă penală, interzicerea unor drepturi și sancțiuni sportive suplimentare.

„Rețeta unui „blat” eșuat: Meciul s-a terminat cu un dosar penal! 🥧❌
Unii „strategi” din Liga a III-a au crezut că fotbalul se joacă mai bine în bucătărie decât pe gazon. Au pregătit un blat generos și au „aranjat” scorul.
Doar că, la finalul meciului, a apărut CARTONAȘUL ROȘU… și nu de la arbitru, ci de la colegii noștri. 🟥👮‍♂️
📊 Statistici de ultimă oră:
• Lotul selecționat: 21 de persoane (jucători și „sfătuitori”) conduse la audieri. 🚌
• Turneul: Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov, Dâmbovița și București. 📍
• Scorul final: Frauda nu se premiază, se cercetează. ⚖️
Sfatul nostru pentru „pariorii” de ocazie: Dacă rezultatul e stabilit înainte de fluierul de start, biletul tău nu e un câștig, ci o probă la dosar. Integritatea nu are cotă la agenție!
P.S. Prezumția de nevinovăție rămâne în vigoare, dar „meciul” cu legea nu are prelungiri.”, a fost mesajul postat pe contul de Facebook al MAI.

×