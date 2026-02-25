Acasă » Știri » Știri externe » Orașul modern părăsit de locuitori din cauza unui foc subteran care nu poate fi stins de zeci de ani. Flăcările ard continuu

25/02/2026 | 22:10
Orașele moderne sunt în general locuri pline de viață și ne așteptăm să auzim că acestea sunt în creștere, mai ales într-o lume din ce în ce mai agitată și mai grăbită. Însă există și contraexemple: scăderea natalității sau sărăcia pot duce la dispariția unor orașe.

Există, însă, și exemple de orașe care au dispărut aproape complet din alte cauze. Este cazul orașului Centralia din Pennsylvania, care a devenit aproape un „oraș-fantomă” din cauze ciudate. Orașul a fost părăsit din cauza unui incendiu care arde fără întrerupere de zeci de ani în subteran. Experții estimează că flăcările ar putea rezista chiar sute de ani deoarece în subteran sunt numeroase galerii de mină.

Centralia din Pennsylvania este un loc straniu, recuperat încet de natură, deoarece aproape toți locuitorii săi au plecat cu ani în urmă, iar puținii care au mai rămas vor rămâne până la moarte, scrie express.co.uk.

Minele de cărbune din localitate s-au deschis în 1856 și au adus locuri de muncă familiilor care locuiau acolo. În perioada de vârf, populația Centraliei era de 2.761 de locuitori în 1890, iar orașul avea mai multe biserici, hoteluri și restaurante, precum și teatre, o bancă și un oficiu poștal. Totuși, toate acestea au început să se schimbe în anii 1960, când mineritul a început să se oprească, iar prosperitatea orașului era în declin.

Cum a devenit Centralia un oraș-fantomă

Se pare că nimeni nu știe exact cum a început incendiul subteran. Unii presupun că incendiul a izbucnit atunci când consiliul local a permis ca o brigadă de voluntari să curețe groapa de gunoi a orașului, situată într-o mină abandonată. Pompierii au dat foc gropii de gunoi și au lăsat-o să ardă, dar focul nu s-a stins niciodată. Un pasaj neetanșat a permis flăcărilor să se răspândească în labirintul de tuneluri vechi care se aflau sub oraș.

O altă teorie este că incendiul a izbucnit de la un excavator de gunoi care arunca cărbuni încinși în groapa de gunoi deschisă de lângă mină.

Indiferent de cum a pornit, incendiul s-a răspândit în subteran. Fumul a început să se ridice prin pământ, iar pompierii s-au luptat să stingă incendiul. Inițial, s-a crezut că au reușit, dar, fără știrea lor, incendiul s-a răspândit mai mult decât ar fi putut anticipa cineva.

Ani de zile, localnicii au considerat incendiul subteran o pacoste, dar una care putea fi gestionată. Un miros omniprezent de sulf și fum plutea în aer, iar unii locuitori au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza fumului toxic de la sfârșitul anilor ’60.

Zece ani mai târziu, în 1979, incendiul a ajuns la un punct fără întoarcere. Primarul, John Coddington, care deținea și o benzinărie, a descoperit în timpul unei verificări de rutină că benzina din rezervoarele sale subterane se afla la o temperatură periculos de ridicată – 77,8 °C.

Încet, încet, orașul a început să se depopuleze, iar astăzi doar câteva suflete mai locuiesc acolo. Din vechiul oraș au mai supraviețuit câteva clădiri, inclusiv o biserică, drumuri și semne de avertizare. Se estimează că incendiul s-a răspândit pe o suprafață de 13 kilometri. Dacă va continua să ardă în ritmul actual, ar putea să reziste încă 250 de ani, așa cum au calculat experții.

