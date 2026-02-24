„Sosia” lui Kim Kardashian a murit! Bărbatul a fost găsit fără viață, într-o cameră de hotel. Ce a făcut cu câteva zile înainte

Influencerul Jordan James Parke, cunoscut și sub numele de „Regele Buzelor”, a murit. Britanicul, poreclit de unii „sosia lui Kim Kardashian”, a încetat din viață la 34 de ani.

El ar fi cheltuit peste 150.000 de dolari pe chirurgie plastică. Decesul a avut loc miercuri, 18 februarie, scrie People.

Într-un comunicat, Poliția Metropolitană a confirmat că a fost chemată de Serviciul de Ambulanță din Londra în legătură cu un bărbat în vârstă de 34 de ani, găsit inconștient în Lincoln Plaza, Canary Wharf. Acesta a fost declarat mort la fața locului.

Poliția a adăugat că „moartea sa este tratată în prezent ca fiind inexplicabilă” și că o anchetă este în curs de desfășurare. Anchetatorii cred că victima ar fi putut suferi o procedură cosmetică înainte de moartea sa, a cărei cauză este necunoscută momentan.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani și o femeie în vârstă de 52 de ani au fost arestați vineri, 20 februarie, sub suspiciunea de omor din culpă. De atunci, au fost eliberați pe cauțiune, mai scrie publicația britanică.

Parke a fost anterior în atenția presei când a fost arestat în 2024, după ce Alice Webb, mamă a cinci copii, a murit la 33 de ani după ce s-a îmbolnăvit în urma unui lifting nechirurgical sau „Liquid BBL” la o clinică din Gloucester, condusă de Parke și Jemma Pawlyszyn, potrivit Daily Mail.

El a fost arestat sub suspiciunea de omor din culpă, dar nu a fost acuzat. Conform ITV News, urma să apară în fața instanței în luna martie a acestui an.

Bărbatul, cunoscut ca „sosia lui Kim Kardashian”, a devenit faimos după ce a făcut zeci de operații estetice

Parke a devenit cunoscut la vârsta de 19 ani, iar de atunci a suferit zeci de proceduri cosmetice, inclusiv multiple operații la nas, la gât, buze și linia maxilarului, dar și un implant la bărbie.

Într-un interviu din 2016 acordat emisiunii britanice This Morning, Parke a spus că „nu s-a urât niciodată”, dar, în timp, chirurgia plastică a devenit un „hobby”. Înainte de moartea sa, a apărut de două ori în emisiunea „Botched” de la E! pentru a discuta despre intervențiile pe care și le-a făcut.

Sora lui Parke, Sharnelle, a scris pe Instagram că familia lor este „șocată și cu inima frântă” de moartea sa, într-un omagiu postat pe Instagram.

