De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 14:34
Un nou scandal a încins TikTok-ul! O influenceriță susține că a fost agresată de soțul ei: „Eram toată vânătă"
Un nou scandal a încins TikTok-ul! O influenceriță susține că a fost agresată de soțul ei: „Eram toată vânătă”/foto: social Media
Scandal pe TikTok! Relația dintre Alina Mădălina și Ionuț a devenit subiect de discuție intensă în mediul online, după ce tensiunile dintre cei doi au reapărut în mod public. Cei doi au avut o relație de lungă durată, oficializată prin căsătorie civilă, iar împreună au o fiică, Maya. În prezent, fiecare își continuă viața separat, însă conflictul dintre ei pare departe de a se fi încheiat.

Alina Mădălina a devenit cunoscută publicului larg prin conținutul său de divertisment, în special prin aparițiile în care interpreta personajul „Mamaia Jeta”, un rol care i-a adus popularitate și vizibilitate pe TikTok. De-a lungul timpului, și-a consolidat o audiență numeroasă, iar viața personală a devenit, inevitabil, subiect de interes pentru publicul care o urmărește.

După o perioadă în care părea că lucrurile s-au stabilizat, disputele au reizbucnit, de această dată în văzul urmăritorilor de pe rețelele sociale. Influencerița, stabilită în Germania alături de fiica sa, a ajuns din nou în centrul atenției după o transmisiune live în care a fost surprins un schimb tensionat de replici între ea și fostul partener. Episodul a atras rapid reacții din partea comunității sale online, formată din sute de mii de urmăritori.

Separarea dintre ea și Ionuț ar fi avut loc în urmă cu ceva timp, după apariția unor neînțelegeri persistente în relație. După nașterea fiicei lor, tensiunile dintre cei doi s-ar fi amplificat treptat, culminând cu plecarea bărbatului din locuința comună. În spațiul online au circulat frecvent informații despre conflicte repetate, acuzații reciproce și tentative eșuate de reconciliere.

„Dacă m-ai bătut și ai chemat poliția“, i-a spus Alina lui Ionuț.

„Dar cine te-a bătut, tu?“, a răspuns Ionuț.

„M-ai bătut, dar vezi că fata asta are poze trimise cu alcoolul și cum m-ai bătut și eram toată vânătă“, a mai spus Alina.

Situația a escaladat din nou recent, când influencerița a readus în atenție problemele pe care susține că le-ar fi avut în timpul relației. Ea a afirmat în mediul online că ar exista probe care ar susține acuzațiile formulate și că ar fi apelat la demersuri legale în acest sens. Conflictul dintre cei doi a depășit astfel sfera vieții private, transformându-se într-o dispută purtată public, în fața unei audiențe numeroase.

