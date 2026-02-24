Copiii și văduva lui Mihai Șora, în război pentru moștenire la trei ani de la moartea sa. Averea academicianului a declanșat un proces în instanță

Scandal în familia regretatului filosof și scriitor Mihai Șora! După trei ani de la dispariția acestuia, copiii s-au decis să se războiască în instanță pentru moștenire. Potrivit Mediafax, urmașii academicianului au făcut deja primii pași pentru a-și revendica drepturile de la văduva tatălui lor. Toate detaliile în articol.

Lumea culturală din România a pierdut un om important pe data de 25 februarie 2023. Mihai Șora se stingea din viață la vârsta de 106 ani și lăsa în urmă un nume și o carieră imposibil de înlocuit. Membru de onoare al Academiei Române și fondator al Grupului pentru Dialog Social și al Alianței civice, Mihai Șora a fost primul ministru al educației în România postdecembristă.

Scandal în instanță între membrii familiei lui Mihai Șora

Acest moment nu a reprezentat doar o pierdere pentru cultura din țara noastră, dar și startul unui război în familia regretatului. La acel moment, presa scria de averea pe care Mihai Șora ar fi lăsat-o în urmă: aproximativ un milion de euro, sumă care i-ar fi revenit în totalitate soției lui.

După 3 ani de la dispariția acestuia, copiii lui s-au decis să își facă dreptate în instanță, potrivit mediafax.ro. Surse judiciare au declarat pentru sursa citată că procesul pentru moștenire a fost introdus deja în instanță.

Tom Șora, alături de sora lui, Elisabeth, și Sylvie Delmas, fiica lui Andrei Șora, i-au deschis un proces mamei vitrege, Luiza Palanciuc, femeia care a moștenit întreaga avere a regretatului.

După moartea lui Mihai Șora, Luiza Palanciuc a rămas într-un apartament cumpărat de Andrei Șora, dar care era trecut pe numele academicianului.

“Locuința noastră în care am crescut și în care am trăit toți, și mama (nota red. – prima soție a lui Mihai Șora), era un spațiu special, așa-numita casă din Jules Michelet, pe care o știu mulți oameni. Noi eram foarte legați de această casă. Când a fost, în anii ‘90, o anumită lege, chiriașii aveau prioritate pentru achiziționarea caselor. Sute de mii de oameni și-au cumpărat casa în care locuiau și tata locuia acolo. Noi veneam, plecam, el era chiriaș, dar n-avea bani să-și cumpere o casă. Deși, pe vremea aia nu erau foarte scumpe, dar 20.000-30.000 de mărci tot costa. Și fratele meu a finanțat casa. Deci el a cumpărat casa cu banii lui, pe numele tatălui. Chestia a fost în familie, ca în familie, ce e al tatălui e și al fiilor, dar de fapt, casa e a lui Andrei, el a plătit-o”, a mărturisit Tom Șora pentru Gândul.

După tragedie, văduva lui Mihai Șora a continuat să locuiască în această locuință și a intrat în posesia bunurile rare pe care academicianul le-a deținut, precum cărți și obiecte de artă.

Cine a fost Mihai Șora

Mihai Șora s-a născut pe 7 noiembrie 1916 în localitatea Remetea Mare din județul Timiș. Fiu al unui preot, el a studiat filosofia la Universitatea din București (1934–1938), unde i-a avut ca profesori, printre alții, pe Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu, iar la seminar l-a avut ca asistent, timp de trei ani, pe Mircea Eliade. El a obținut o bursă din partea Institutului Francez din București în 1938 și s-a stabilit în Franța. Între anii 1945 și 1948 a lucrat la Centre national de la recherche scientifique din Paris.

A debutat la Gallimard cu ”Du dialogue intérieur. Fragment d’une anthropologie métaphysique” în anul 1947, iar lucrarea sa a avut ecouri printre mari personalități filosofice franceze. Mihai Șora a refuzat cetățenia franceză care i-a fost propusă imediat după apariția cărții.

În 1948 a revenit în România pentru a-și întâlni părinții, însă autoritățile nu i-au permis să se întoarcă în Franța, acolo unde îl așteptau soția și copiii. Ulterior, aceștia au fost nevoiți să îl urmeze. Forțat să rămână în România după 1948, timp de 20 de ani nu a publicat nimic.

A lucrat în Ministerul de Externe în perioada Anei Pauker (1948–1951), apoi ca șef de secție la Editura pentru Limbi Străine (1951–1954) și redactor-șef la Editura de Stat pentru Literatură și Artă (1954–1969), unde are meritul editorial de a fi fost fondatorul noii serii BPT (acronim pentru „Biblioteca Pentru toți”).

În urma publicării Antologiei poeziei interbelice, în care erau prezenți poeți ca Nichifor Crainic și Radu Gyr, foști deținuți politici, iar, din emigrație, Aron Cotruș, Ștefan Baciu și Horia Stamatu, este imediat înlăturat și trimis ca simplu redactor la Editura Enciclopedică.

După evenimentele din decembrie 1989, a fost ministru al învățământului în primul guvern Petre Roman (30 decembrie 1989–28 iunie 1990).

Prima soție a lui Mihai Șora, scriitoarea Mariana Șora, a părăsit România la sfârșitul anilor ’70 și a decedat la München, în Germania, în anul 2011, la vârsta de 94 de ani. Din această primă căsătorie, Mihai Șora are trei copii: Elisabeth, Andrei și Tom.

Mihai Șora s-a recăsătorit pe 19 iulie 2014, la vârsta de 98 de ani, cu scriitoarea Luiza Palanciuc, care avea 42 ani la momentul respectiv.

În data de 25 februarie 2023, Luiza Palanciuc a anunțat, pe Facebook, decesul lui Mihai Șora.

