Noi reduceri la impozitele locale. Guvernul a luat decizia

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 17:18
Guvernul a anunțat noi reduceri la impozitele locale. Cei care au plătit integral își pot recupera diferența de bani. Există, însă, câteva condiții pentru a beneficia de reducere.

Reducerile la impozitele și la taxele locale se vor reintroduce după ce Guvernul României va aplica o nouă ordonanță de urgență. Reducerile au fost anulate la începutul anului, după majorările pentru proprietarii locuințelor, terenuri și autoturisme. Decizia a fost luată de coaliția de guvernare și urmează să fie adoptată în zilele următoare.

Până să fie aplicate majorările la taxe oamenii beneficiau de reduceri. Cei care aveau proprietăți de clădiri vechi aveau câteva avantaje. Locuințele cu vechime de peste 100 de ani aveau o reducere de 50%. Apartamentele care aveau între 50 și 100 de ani aveau reducere de 30%. Pentru imobilele care aveau între 30 și 50 de ani vechime, taxele erau mai mici cu 10%. Blocurile care aveau mai mult de opt etaje se aplica o ajustare la coeficientul de calcul. Noile reduceri vin cu noi modificări.

Ce reduceri se aplică

După ce Guvernul a decis să reintroducă reducerile la taxele locale, acesta a anunțat că vin la pachet și cu niște schimbări. Noile taxe sunt aplicate astfel: pentru imobilele cu o vechime mai mare de 100 de ani, reducerea va fi de 25%. Cele cu vechime între 50 și 100 de ani, se va aplica 15% reducere. Imobilele cu vechime între 30 și 50 de ani nu vor mai avea aceleași facilități.

Cei care au plătit deja taxele vor putea primi o diferență aferentă reducerii. Există două variante pentru contribuabilii care au achitat integral. Fie diferența plătită în plus va fi compensată cu obligațiile fiscale din anul viitor, adică regularizarea anului următor, fie cel care a plătit poate solicita returnarea sumei achitate suplimentar, aici fiind vorba de restituirea banilor. Oamenii sunt cei care aleg cum vor să procedeze. Modul prin care se va face solicitarea restituirii banilor o să fie detaliat după publicarea ordonanței.

Persoanele cu handicap vor avea alte beneficii

Coaliția a discutat despre situația persoanelor cu handicap. Pentru acestea este posibil să se mențină o reducere de 50% pentru prima locuință și o reducere tot de 50% pentru primul autoturism, doar dacă mașina are o capacitate cilindrică redusă.

