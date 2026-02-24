Acasă » Știri » Mihaela Rădulescu, prima apariție publică după ce și-a pierdut mama. Unde și cu cine a fost surprinsă

Mihaela Rădulescu, prima apariție publică după ce și-a pierdut mama. Unde și cu cine a fost surprinsă

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 18:04
Ultima perioadă a fost extrem de dificilă pentru Mihaela Rădulescu. După sfârșitul tragic a lui Felix Baumgartner, vedeta a mai suferit încă o pierdere dureroasă. Mama ei s-a stins și ea din viață la finalul anului trecut. De o bună perioadă aceasta nu a mai fost văzut în spațiul public, iar acum a marcat prima apariție după decesul mamei sale. Unde a fost văzută vedeta?

Cum viața ei a fost marcată de tragedii, Mihaela Rădulescu a avut nevoie de o perioadă de liniște și a stat departe de atenția mediatică. După o perioadă dureroasă în care și-a dorit cât mai multă discreție, vedeta a fost văzută, recent, la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice.

Numeroase personalități internaționale au participat la eveniment, iar Mihaela Rădulescu s-a numărat printre ele. În fotografiile din mediul online, vedeta apare alături de prietenele sale, pe o stradă din Milano. Imaginile au fost completate de un mesaj grăitor.

„Thank you, true friends. (Mulțumesc, prieteni adevărați)”, este mesajul de care Mihaela Rădulescu a însoțit imaginile.

Mihaela Rădulescu, la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice /Foto: Instagram

Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere

Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru Mihaela Rădulescu. Vedeta nu și-a pierdut doar partenerul de viață, ci și mama. Aceasta s-a stins din viață în data de 19 decembrie, la Spitalul Elias.

„A suferit prea mult din cauza a ceea ce am trăit eu în ultimele 5 luni, până la punctul în care inima ei nu a mai rezistat”, spune Mihaela Rădulescu la acea vreme.

După decesul mamei sale, vedeta a postat un mesaj sfâșietor în mediul online. Mihaela Rădulescu s-a arătat copleșită de durerea resimțită în urma celor două pierderi.

„Astăzi, mai mult ca niciodată, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui mai mare decât viața și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… bine. Așa cum aveam nevoie de mama mea minunată și de familia mea atunci când Felix a murit. Mi-am pierdut și mama, demonstrând că acest ‘și’ doare cumplit. Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați – prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme, unul după altul…”, transmitea Mihaela Rădulescu.

Foto: Instagram

×