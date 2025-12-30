Acasă » Știri » Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă durere poate îndura?”

Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: "Câtă durere poate îndura?"

De: Simona Tudorache 30/12/2025 | 10:45
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: "Câtă durere poate îndura?"
Mihaela Rădulescu și-a pierdut în câteva luni logodnicul și mama, iar tragedia ei nu a trecut neobservată. Nemții au rămas impresionați de tragedia vedetei și au ajuns să scrie despre asta. Dacă Felix Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta, mama vedetei s-a stins la 75 de ani, impresionată fiind de drama pe care a trăit-o fiica sa chiar când descoperise fericirea.

Pe 17 iulie 2025, Mihaela Rădulescu și-a pierdut iubitul într-un mod îngrozitor. În timpul vacanței lor din Italia, un zbor cu parapanta i-a frânt aripile pentru totdeauna lui Felix Baumgartner. Tragicul accident rămâne și astăzi un mister, deoarece nu se știe exact ce s-a întâmplat acolo și cum s-a ajuns la acest deznodământ. După acest episod, Mihaela a ales să își plângă iubitul în tăcere și s-a retras din viața publică. La doar câteva luni distanță, viața îi era din nou încercată. Mama vedetei s-a stins pe un pat de spital, copleșită fiind de toate lucrurile pe care fiica sa le trăise.

Mihaela Rădulescu și-a pierdut și mama și iubitul în doar cinci luni

Astăzi, Mihaela Rădulescu încearcă să îndure și să meargă mai departe, ba chiar promite dezvăluiri despre încercările prin care a trecut în ultimele cinci luni.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix. Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul…
Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viață mă provoacă. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta”, a transmis Mihaela Rădulescu.

Nemții au scris despre suferința Mihaelei Rădulescu

Germanii au avut imediat o reacție, după cele scrise de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare. Ei au rămas marcați de durerea ei.

„Câtă durere poate îndura o persoană într-un timp atât de scurt? Chiar în această vară, Mihaela Rădulescu (56) și-a pierdut partenerul,  Felix Baumgartner (56). Acum își jelește mama, Marilena Tiganu (75). Aceasta a murit pe 19 decembrie, așa cum a anunțat prezentatoarea TV”, a notat Bild.

