Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras atenția celor prezenți

Duminică, 21 decembrie, Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum. Moartea părintelui a avut loc la fix 5 luni de când fosta prezentatoare TV și-a înmormântat logodnicul, pe Felix Baumgartner. Văduva fostului sportiv a atras atenția celor prezenți într-un mod neașteptat.

Pentru Mihaela Rădulescu, anul 2025 a fost marcat de suferință, pierderi și momente de cumpănă. În urmă cu 5 luni și-a luat adio de la Felix Baumgartner, bărbatul care i-a fost alături în ultimii 12 ani. Fostul sportiv a murit în vara acestui an (la vârsta de 56 de ani) din cauza unui accident suferit în timpul unui zbor cu parapanta. Impactul a fost atât de violent încât bărbatul a murit pe loc – vezi AICI detalii.

Mihaela Rădulescu nu mai poartă inelul de la Felix Baumgartner

După ce și-a luat adio de la omul alături de care spera să trăiască până la adânci bătrâneți, Mihaela Rădulescu a mai trecut printr-o cumpănă. Duminică, 21 decembrie, și-a înmormântat mama – vezi AICI imagini de la funeralii. A fost o zi neagră și cu o încărcătură emoțională uriașă pentru fosta prezentatoare TV.

Încă de la primele ore ale dimineții a fost prezentă la capela cimitirului din Snagov, unde nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit al mamei sale. Îmbrăcată într-o ținută all black, cu cizme cu toc (VIDEO AICI), un detaliu a ieșit cel mai mult în evidență: a fost văzută fără inelul de logodnă de la Felix Baumgartner. În imaginile surprinse de CANCAN.RO, se vede clar că fosta prezentatoare TV nu poartă niciun fel de bijuterie pe, lucru care a stârnit numeroase controverse.

Reamintim că în anul 2016, Mihaela Rădulescu a fost cerută de soție de bărbatul alături de care urma să își petreacă tot restul vieții. Felix Baumgartner a transformat momentul într-o amintire de neuitat. La vremea respectivă, pe o rețea de socializare, Mihaela Rădulescu a încărcat o fotografie în care regretatul sportiv stă în genunchi, în timp ce îi pune inelul pe deget. Surprinsă și copleșită de inițiativa bărbatului, românca a scris în dreptul fotografiei: ”Nu întreba. Da, oricu,” – vezi AICI cererea în căsătorie.

De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: „Nu a fost bolnavă”

Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum