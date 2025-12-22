Acasă » Știri » Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras atenția celor prezenți

Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras atenția celor prezenți

De: Irina Vlad 22/12/2025 | 12:02
Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras atenția celor prezenți
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Duminică, 21 decembrie, Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum. Moartea părintelui a avut loc la fix 5 luni de când fosta prezentatoare TV și-a înmormântat logodnicul, pe Felix Baumgartner. Văduva fostului sportiv a atras atenția celor prezenți într-un mod neașteptat. 

Pentru Mihaela Rădulescu, anul 2025 a fost marcat de suferință, pierderi și momente de cumpănă. În urmă cu 5 luni și-a luat adio de la Felix Baumgartner, bărbatul care i-a fost alături în ultimii 12 ani. Fostul sportiv a murit în vara acestui an (la vârsta de 56 de ani) din cauza unui accident suferit în timpul unui zbor cu parapanta. Impactul a fost atât de violent încât bărbatul a murit pe loc – vezi AICI detalii.

Mihaela Rădulescu nu mai poartă inelul de la Felix Baumgartner

După ce și-a luat adio de la omul alături de care spera să trăiască până la adânci bătrâneți, Mihaela Rădulescu a mai trecut printr-o cumpănă. Duminică, 21 decembrie, și-a înmormântat mama – vezi AICI imagini de la funeralii. A fost o zi neagră și cu o încărcătură emoțională uriașă pentru fosta prezentatoare TV.

Încă de la primele ore ale dimineții a fost prezentă la capela cimitirului din Snagov, unde nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit al mamei sale. Îmbrăcată într-o ținută all black, cu cizme cu toc (VIDEO AICI), un detaliu a ieșit cel mai mult în evidență: a fost văzută fără inelul de logodnă de la Felix Baumgartner. În imaginile surprinse de CANCAN.RO, se vede clar că fosta prezentatoare TV nu poartă niciun fel de bijuterie pe, lucru care a stârnit numeroase controverse.

Mihaela Rădulescu nu mai poartă inelul de logodnă de la Felix Baumgartner/ sursă foto: CANCAN.RO

Reamintim că în anul 2016, Mihaela Rădulescu a fost cerută de soție de bărbatul alături de care urma să își petreacă tot restul vieții. Felix Baumgartner a transformat momentul într-o amintire de neuitat. La vremea respectivă, pe o rețea de socializare, Mihaela Rădulescu a încărcat o fotografie în care regretatul sportiv stă în genunchi, în timp ce îi pune inelul pe deget. Surprinsă și copleșită de inițiativa bărbatului, românca a scris în dreptul fotografiei: ”Nu întreba. Da, oricu,” – vezi AICI cererea în căsătorie.

 

De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: „Nu a fost bolnavă”

Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum

 

 

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
Știri
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian:…
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Știri
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: ...
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Vezi toate știrile
×