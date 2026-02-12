Vlăduța Lupău, șicanată în trafic de alt șofer. Ce i-a făcut artistei: „M-a enervat teribil”

Vlăduța Lupău a decis să ia atitudine după ce a asistat la o întâmplare nefericită în trafic. Solista a hotărât să își cumpere și o cameră de bord, ca pe viitor să poată demonstra cu imagini ce trăiește pe autostrăzile din România.

Vlăduța Lupău se declară dezgustată de gestul unui șofer din trafic. Solista nu poate să conceapă cum, într-o societate ca cea de azi, primitivitatea încă domnește printre noi. Datorită concertelor pe care le are în diferite colțuri ale țări, artista e nevoită să meargă mult cu mașina. Ce descoperă o îngrozește, însă.

Vlăduța Lupău, șicanată în trafic de alt șofer

Vlăduța Lupău a rămas surprinsă atunci când a văzut cum reacționează un coleg de trafic, cu care se șicanase în timpul drumului pe care îl avea de parcurs. Artista a recunoscut că a ajuns să se enerveze teribil, deși nu își dorea asta.

„Am avut azi o șicanare în trafic, ceea ce m-a enervat teribil. De la faptul că cineva a scuipat dintr-o mașină, în 2026. Am venit acasă și primul lucru mi-am comandat camere auto de bord. Minusul este că nu am avut-o în momentul de față”, a scris artista pe rețelele sociale.

Cum își împacă Vlăduța Lupău cei doi copii

Vlăduța Lupău se împarte cu succes între scenă și viața de familie. Vedeta are doi băieți, pe Iair și Isai, care o încearcă din plin, dar dă dovadă de multă tărie de caracter și reușește să liniștească apele.

„Nu știu dacă am fost curajoasă. Cred că așa s-a nimerit. Curaj nu am avut, dar am avut dorință. Până la urmă așa a vrut Dumnezeu. Să știi că la un moment dat mă gândeam că cel mic este mai moale, mai îngeraș, dar vreau să spun că de la șase luni s-a transformat efectiv. Amândoi sunt caractere tari, se bat cap în cap, iar eu încerc să-i despart. Îi spun băiețelului mai mare să-l lase, că frati-su e mai mic, exact cum făceau părinții mei când se duceau la fratele meu să mă lase că sunt mai mică. Dar când văd că nu am cu cine să mă înțeleg, și iese foc, le zic să se descurce singuri: cel mai bun să câștige”, a spus Vlăduța Lupău pentru Libertatea.

Citește și: Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un…” Soțul a venit în ajutorul ei

Citește și: Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă