Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un...” Soțul a venit în ajutorul ei

Vlăduța Lupău a fost luată în vizor de fani! Cea mai recentă postare a artistei a stârnit un val de reacții, iar oamenilor nu le-a venit să creadă că s-a fotografiat așa. Cum a apărut vedeta în mediul online? Află în articol!

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Ea obișnuiește să își țină fanii la curent cu viața ei prin postări zilnice în mediul online. Vedeta se postează cât mai naturală și sinceră, fără să țină cont de critici. Adoră să posteze imagini și cu frumoasa ei familie destul de des, mai ales în zilele de duminică, când sunt toți împreună.

Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău

Însă această transparență față de public îi poate aduce și critici în unele cazuri. Recent, Vlăduța a postat o fotografie de familie alături de cei doi fii și soțul ei, Adi Rus. Cei patru se aflau la masă și serveau micul dejun. Ei bine, până acum totul este în regulă, însă un detaliu observat de internauți a stârnit reacții.

Oamenii au observat și taxat imediat faptul că Vlăduța nu se demachiase înainte de a se poza alături de familie. Având în vedere momentul zilei în care cei patru se aflau, dimineața, nu a fost greu de realizat că vedeta a dormit fără să se demachieze și s-a trezit cu rimelul întins, așa cum apare în fotografie.

Cu toate că majoritatea oamenilor au apreciat-o și i-au transmis mesaje frumoase în comentarii, au existat și cârcotași care s-au legat de aspectul vedetei.

„Facem chetă pentru un demachiant?”, a fost comentariul unui internaut.

Replica lui Adi Rus nu a întârziat să apară. Soțul Vlăduței Lupău a răspuns ironic:

„Mai bine fă o chetă să plătești în 31 cheltuielile. Noi, Doamne ajută, suntem bine!”, a fost replica lui.

Mai mult, foarte atenți la detalii, au existat și oameni care s-au legat de micul dejun al familiei, printre care și cașcavalul răzuit și așezat pe un șervețel în loc de o farfurie.

„Și o farfurie sau un bol, ceva, să punem cașcavalul.”, a mai spus cineva în comentarii.

CITEȘTE ȘI:

Connect-R a creat un hit, dar a stârnit şi reacții “fierbinți”! Vlăduța Lupău, enervată la culme de piesa care a făcut valuri în toată țara!

Vlăduța Lupău, apariție spectaculoasă la botezul fetiței lui Culiță Sterp. Ce mesaj a publicat artista