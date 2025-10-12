Acasă » Știri » Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un…” Soțul a venit în ajutorul ei

Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un…” Soțul a venit în ajutorul ei

De: Denisa Iordache 12/10/2025 | 19:57
Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un...” Soțul a venit în ajutorul ei
Vlăduța Lupău/ Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Vlăduța Lupău a fost luată în vizor de fani! Cea mai recentă postare a artistei a stârnit un val de reacții, iar oamenilor nu le-a venit să creadă că s-a fotografiat așa. Cum a apărut vedeta în mediul online? Află în articol! 

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Ea obișnuiește să își țină fanii la curent cu viața ei prin postări zilnice în mediul online. Vedeta se postează cât mai naturală și sinceră, fără să țină cont de critici. Adoră să posteze imagini și cu frumoasa ei familie destul de des, mai ales în zilele de duminică, când sunt toți împreună.

Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău

Însă această transparență față de public îi poate aduce și critici în unele cazuri. Recent, Vlăduța a postat o fotografie de familie alături de cei doi fii și soțul ei, Adi Rus. Cei patru se aflau la masă și serveau micul dejun. Ei bine, până acum totul este în regulă, însă un detaliu observat de internauți a stârnit reacții. 

Oamenii au observat și taxat imediat faptul că Vlăduța nu se demachiase înainte de a se poza alături de familie. Având în vedere momentul zilei în care cei patru se aflau, dimineața, nu a fost greu de realizat că vedeta a dormit fără să se demachieze și s-a trezit cu rimelul întins, așa cum apare în fotografie. 

Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Postarea făcută de Vlăduța Lupău. Sursă: Facebook

Cu toate că majoritatea oamenilor au apreciat-o și i-au transmis mesaje frumoase în comentarii, au existat și cârcotași care s-au legat de aspectul vedetei. 

„Facem chetă pentru un demachiant?”, a fost comentariul unui internaut. 

Replica lui Adi Rus nu a întârziat să apară. Soțul Vlăduței Lupău a răspuns ironic: 

„Mai bine fă o chetă să plătești în 31 cheltuielile. Noi, Doamne ajută, suntem bine!”, a fost replica lui. 

Mai mult, foarte atenți la detalii, au existat și oameni care s-au legat de micul dejun al familiei, printre care și cașcavalul răzuit și așezat pe un șervețel în loc de o farfurie. 

„Și o farfurie sau un bol, ceva, să punem cașcavalul.”, a mai spus cineva în comentarii.

Comentariile de la postare. Sursă: Facebook

CITEȘTE ȘI:

Connect-R a creat un hit, dar a stârnit şi reacții “fierbinți”! Vlăduța Lupău, enervată la culme de piesa care a făcut valuri în toată țara!

Vlăduța Lupău, apariție spectaculoasă la botezul fetiței lui Culiță Sterp. Ce mesaj a publicat artista

Tags:
Iți recomandăm
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR! Imagini video inedite
Știri
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR! Imagini video inedite
Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. De ce nu vrea președintele României să se știe data exactă
Știri
Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. De ce nu vrea președintele României să se știe data exactă
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Gandul.ro
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
Adevarul
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum...
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Digi 24
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce...
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar...
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
kanald.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
kfetele.ro
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok:...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja:
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Fanatik.ro
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Ăsta e primul „11”! Update Exclusiv
Fanatik.ro
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria:...
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan, mesaj de adio: Un om bun și profesor iubit
Capital.ro
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan,...
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost cel mai virulent
Capital.ro
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost...
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
evz.ro
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Gandul.ro
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
as.ro
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul...
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit...
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei:
radioimpuls.ro
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce...
Ce mai face Mircea Sandu, la 73 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Activitățile ”Nașului” pentru a se menține în formă
Fanatik.ro
Ce mai face Mircea Sandu, la 73 de ani, după ce a fost diagnosticat cu...
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR! Imagini video inedite
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR! Imagini video inedite
Şi-a cumpărat o casă de lux în buricul Capitalei, dar Iulia Albu stă fără căldură și apă caldă! ...
Şi-a cumpărat o casă de lux în buricul Capitalei, dar Iulia Albu stă fără căldură și apă caldă! „E mai complicat decât am anticipat”
Ce dorință are soțul Marinelei Chelaru, după moartea actriței. Adrian Cula a dezvăluit de ce nu ...
Ce dorință are soțul Marinelei Chelaru, după moartea actriței. Adrian Cula a dezvăluit de ce nu au putut înfia un copil EXCLUSIV
Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. De ce nu vrea președintele României ...
Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. De ce nu vrea președintele României să se știe data exactă
Mădălina, tânăra care a murit după ce a născut într-un spital privat, a fost înmormântată cu ...
Mădălina, tânăra care a murit după ce a născut într-un spital privat, a fost înmormântată cu onoruri militare. Zeci de oameni au plâns-o
Smiley îi îndeplinește visul Ginei Pistol! Cuvântul soţiei e lege: “Căutăm cea mai bună variantă”
Smiley îi îndeplinește visul Ginei Pistol! Cuvântul soţiei e lege: “Căutăm cea mai bună variantă”
Vezi toate știrile
×