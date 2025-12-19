Fostul manager al lui Michael Schumacher trece prin momente grele. Germanul a fost atacat în propria casă

Fostul manager al lui Michael Schumacher spune că a fost victima unui jaf după ce a fost „spionat timp de săptămâni”. Willi Weber, în vârstă de 83 de ani, a povestit presei că se află „complet în șoc” după ce a fost jefuit chiar în vila sa din Germania.

Publicația germană Bild afirmă că Weber a fost vizat de trei tâlhari și că el, împreună cu soția și menajera sa, au fost legați de scaune și amenințați cu o armă în timpul jafului. De asemenea, cei trei au fost agresați fizic.

„Am un ochi vânăt, Poliția este aici și vorbește cu mine. Mă simt groaznic. Sunt în stare de șoc total”, a povestit el.

Fostul manager al lui Michael Schumacher, victima unui jaf armat în propria casă

Acesta a spus Poliției că autorii necunoscuți ar fi furat bani, bijuterii și ceasuri înainte de a fugi de la locul faptei. Aceeași publicație a reușit să ia legătura cu Weber după jaf, iar acesta a făcut o serie de declarații despre cele întâmplate.

„Erau trei (tâlhari, n. red.). Noi luam cina. Voiau codul seifului. Am refuzat să li-l dau și apoi au continuat să mă lovească peste față. Știau ce fac. Totul a dispărut! Chiar și ceasurile mele”, a povestit Weber.

De asemenea, acesta bănuiește că hoții ar fi acționat la pont și că ar fi știut exact ce și unde să caute în casă în timpul jafului.

„Probabil am fost spionat săptămâni întregi. Au venit și știau totul”, a spus acesta.

Weber a fost o figură constantă de-a lungul carierei lui Schumacher în campionatul de Formula 1. Legendarul pilot a câștigat șapte campionate mondiale perioada în care a colaborat cu Weber.

Starea lui Schimacher sa a fost ținută în secret de la celebrul accident de schi pe care l-a suferit în 2013. Schumacher a fost plasat într-o comă indusă medical după accidentul catastrofal și nu a mai fost văzut de atunci, actualizările despre starea de sănătate a fostului pilot fiind practic inexistente, scrie The Sun.

