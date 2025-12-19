Acasă » Știri » Program Mega Image de Crăciun. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025

De: Irina Vlad 19/12/2025 | 12:56
Programul magazinelor Mega Image și Mega Image Shop & Go va suferi modificări pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025?

În perioada Crăciunului 2025 (24, 25, 26 decembrie ), programul magazinelor Mega Image și Mega Image Shop & Go diferă. În funcție de locație, consultă programul anunțat de retailer. În data de 25 decembrie, toate locațiile Mega vor fi închise. Există însă și excepții de la regulă.

  • 23 decembrie 2025 – program normal
  • 24 decembrie 2025 – start normal – 21:00
  • 25 decembrie 2025 – INCHIS
  • 26 decembrie 2025 – 09:00 – 19:00
  • 27 – 30 decembrie 2025 – program normal

EXCEPȚII 24 decembrie

  • Mega Image Ion Mihalache: 08:00 – 21: 00
  • Mega Image Charles de Gaulle:  08:00 – 21:00
  • Mega Image Dorobanți: 08:00 – 21:00
  • Mega Image Campus: 07:00 – 14:00
  • Mega Image Sema Parc: 07:00 – 14:00

EXCEPȚII 26 decembrie

  • Mega Image Jolie Ville: 12:00 – 22:00
  • Mega Image Preciziei – închis
  • Mega Image Mihai Viteazu PH – închis
  • Mega Image Mercur Mall – închis
  • Mega Image Carpați – închis
  • Mega Image Moldova Center – închis
  • Mega Image Emile Zola – închis
  • Mega Image Eroilor CJ – închis
  • Mega Image Record Park – închis

Program Mega Image: locații deschise non-stop (după 26 decembrie)

Pentru cei care au uitat sau au rămas fără cozonac, vin sau orice alt produs, după data de 26 decembrie, magazinele Mega Image non-stop revin la programul normal. Am pregătit lista completă a locațiilor pentru a te ajuta să găsești rapid locația cea mai apropiată de tine.

Sector 1

  • Mega Image Domenii – Adresa: Bd. Ion Mihalache Nr. 128F, Sector 1.
  • Mega Image Baneasa – Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 83-87, Sector 1.
  • Mega Image Piata Presei – Adresa: Piata Presei Libere Nr. 3-5, City Gate Turnul Nord, Parter, Sector 1.

Sector 2

  • Mega Image Lizeanu Adresa – Calea Mosilor Nr. 101, Sector 2.
  • Mega Image Stefan cel Mare Metrou – Adresa: Bd. Stefan cel Mare Nr. 14, BI 19, Parter, Sector 2.
  • Mega Image Maica Domnului – Adresa: Strada Lacul Tei Nr. 119-121, Bl. 5A, Sector 2.
  • Mega Image Vatra Luminoasa Adresa – Strada Magura Vulturilor Nr. 1, Sector 2.

Sector 3

Mega Image Theodor Pallady – Adresa: Strada Theodor Pallady Nr. 73A, Bl. P4, Sector 3.
Mega Image Piata Vitan – Adresa: Strada Vitan Nr. 13-19, Sector 3.

Sector 4

Mega Image Turnu Magurele – Adresa: Strada Turnu Magurele Nr. 250-270, Sector 4.
Mega Image Piata Sudului – Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 208, Sector 4.

Sector 6

Mega Image Drumul Taberei 3 – Adresa: Strada Drumul Taberei Nr. 40-44, Sector 6.
Mega Image Apusului – Adresa: Strada Apusului Nr. 50, Sector 6.

Județ Ilfov

  • Mega Image Corbeanca – Adresa: Strada Unirii Nr. 2, Corbeanca, Ilfov
  • Mega Image Popesti-Leordeni – Adresa: Strada Oltenitei Nr. 51-55, Popesti-Leordeni, Ilfov
  • Mega Image Atomistilor -Adresa: Strada Atomistilor Nr. 411, Magurele, Ilfov
  • Mega Image Bragadiru -Adresa: Sos. Alexandriei Nr. 468, Bragadiru, Ilfov

Județ Iași

  • Mega Image St. Cel Mare IS – Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfant Nr. 9, Bloc B2, Iasi
  • Mega Image Copou IS – Adresa: Bd. Carol Nr. 48, Iasi
  • Mega Image Independentei IS – Adresa: Bd. Independentei Nr. 33, Bl. C1-5, Iasi
  • Mega Image Complex Royal IS – Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu Nr. F.N., Iasi

 

Program LIDL de Crăciun 2025. Când va fi închis magazinul în perioada 24-25-26 decembrie

Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image. Este preferata românilor în Postul Crăciunului

 

