Program Mega Image de Crăciun. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025

Programul magazinelor Mega Image și Mega Image Shop & Go va suferi modificări pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025?

În perioada Crăciunului 2025 (24, 25, 26 decembrie ), programul magazinelor Mega Image și Mega Image Shop & Go diferă. În funcție de locație, consultă programul anunțat de retailer. În data de 25 decembrie, toate locațiile Mega vor fi închise. Există însă și excepții de la regulă.

23 decembrie 2025 – program normal

24 decembrie 2025 – start normal – 21:00

25 decembrie 2025 – INCHIS

26 decembrie 2025 – 09:00 – 19:00

27 – 30 decembrie 2025 – program normal

EXCEPȚII 24 decembrie

Mega Image Ion Mihalache: 08:00 – 21: 00

Mega Image Charles de Gaulle: 08:00 – 21:00

Mega Image Dorobanți: 08:00 – 21:00

Mega Image Campus: 07:00 – 14:00

Mega Image Sema Parc: 07:00 – 14:00

EXCEPȚII 26 decembrie

Mega Image Jolie Ville: 12:00 – 22:00

Mega Image Preciziei – închis

Mega Image Mihai Viteazu PH – închis

Mega Image Mercur Mall – închis

Mega Image Carpați – închis

Mega Image Moldova Center – închis

Mega Image Emile Zola – închis

Mega Image Eroilor CJ – închis

Mega Image Record Park – închis

Program Mega Image: locații deschise non-stop (după 26 decembrie)

Pentru cei care au uitat sau au rămas fără cozonac, vin sau orice alt produs, după data de 26 decembrie, magazinele Mega Image non-stop revin la programul normal. Am pregătit lista completă a locațiilor pentru a te ajuta să găsești rapid locația cea mai apropiată de tine.

Sector 1

Mega Image Domenii – Adresa: Bd. Ion Mihalache Nr. 128F, Sector 1.

Mega Image Baneasa – Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 83-87, Sector 1.

Mega Image Piata Presei – Adresa: Piata Presei Libere Nr. 3-5, City Gate Turnul Nord, Parter, Sector 1.

Sector 2

Mega Image Lizeanu Adresa – Calea Mosilor Nr. 101, Sector 2.

Mega Image Stefan cel Mare Metrou – Adresa: Bd. Stefan cel Mare Nr. 14, BI 19, Parter, Sector 2.

Mega Image Maica Domnului – Adresa: Strada Lacul Tei Nr. 119-121, Bl. 5A, Sector 2.

Mega Image Vatra Luminoasa Adresa – Strada Magura Vulturilor Nr. 1, Sector 2.

Sector 3

Mega Image Theodor Pallady – Adresa: Strada Theodor Pallady Nr. 73A, Bl. P4, Sector 3.

Mega Image Piata Vitan – Adresa: Strada Vitan Nr. 13-19, Sector 3.

Sector 4

Mega Image Turnu Magurele – Adresa: Strada Turnu Magurele Nr. 250-270, Sector 4.

Mega Image Piata Sudului – Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 208, Sector 4.

Sector 6

Mega Image Drumul Taberei 3 – Adresa: Strada Drumul Taberei Nr. 40-44, Sector 6.

Mega Image Apusului – Adresa: Strada Apusului Nr. 50, Sector 6.

Județ Ilfov

Mega Image Corbeanca – Adresa: Strada Unirii Nr. 2, Corbeanca, Ilfov

Mega Image Popesti-Leordeni – Adresa: Strada Oltenitei Nr. 51-55, Popesti-Leordeni, Ilfov

Mega Image Atomistilor -Adresa: Strada Atomistilor Nr. 411, Magurele, Ilfov

Mega Image Bragadiru -Adresa: Sos. Alexandriei Nr. 468, Bragadiru, Ilfov

Județ Iași

Mega Image St. Cel Mare IS – Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfant Nr. 9, Bloc B2, Iasi

Mega Image Copou IS – Adresa: Bd. Carol Nr. 48, Iasi

Mega Image Independentei IS – Adresa: Bd. Independentei Nr. 33, Bl. C1-5, Iasi

Mega Image Complex Royal IS – Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu Nr. F.N., Iasi

