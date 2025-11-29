Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image. Este preferata românilor în Postul Crăciunului

Ne aflăm în postul Crăciunului, iar vedeta acestei perioade este zacusca. Acest preparat este ideal pentru zilele de post, iar mulți o prefere pe cea de la Mega Image. Însă, din ce este făcută, de fapt, această zacuscă? Nu mulți sunt cei care citesc eticheta.

Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar gândul tuturor deja zboară la masa copioasă de Crăciun și la toate preparatele tradiționale specifice acestei perioade. Însă, până atunci, mai sunt câteva săptămâni, iar acum pe mesele românilor se găsesc produse de post. Postul Crăciunului este ținut de numeroși credincioși, iar zacusca este acum vedeta din meniu.

Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image

Cum postul a început, rafturile supermarketurilor sunt pline de produse pe care românii le pot consuma în această perioadă. Zacusca este vedeta sezonului și mulți sunt cei care cumpără borcane întregi.

Cei care își fac cumpărăturile de Mega Image scot din buzunar aproape 20 de lei pentru un borcan delicios de zacuscă de vinete. Însă, puțini sunt cei care aruncă un ochi și pe etichetă pentru a vedea ingredientele.

Ei bine, zacusca de la Mega Image este una care nu are prea multe ingrediente, iar asta este un prim semn că produsul este unul natural, fără prea mulți aditivi sau conservanți. Zacusca de la Capricii și Delicii de la Mega Image este una ușor picantă, iar produsul este marcat ca vegan. De asemenea, lista de ingrediente este una scurtă, iar gustul este delicios.

Mai exact, lista de ingrediente arată că aceasta conține: vinete coapte minim 50%, ardei roșu, roșii, ceapă albă, ulei vegetal de floarea-soarelui, sare, zahăr, ardei iute 0,2 %, piper și foi de dafin.

Așadar, cei care aleg să consume acest tip de zacuscă nu trebuie să își facă prea multe griji. Produsul este lipsit de E-uri și conservanți și reprezintă o alegere ideală pentru zilele de post.

