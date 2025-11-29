Acasă » Știri » Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image. Este preferata românilor în Postul Crăciunului

Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image. Este preferata românilor în Postul Crăciunului

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 13:09
Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image. Este preferata românilor în Postul Crăciunului
Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image

Ne aflăm în postul Crăciunului, iar vedeta acestei perioade este zacusca. Acest preparat este ideal pentru zilele de post, iar mulți o prefere pe cea de la Mega Image. Însă, din ce este făcută, de fapt, această zacuscă? Nu mulți sunt cei care citesc eticheta.

Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar gândul tuturor deja zboară la masa copioasă de Crăciun și la toate preparatele tradiționale specifice acestei perioade. Însă, până atunci, mai sunt câteva săptămâni, iar acum pe mesele românilor se găsesc produse de post. Postul Crăciunului este ținut de numeroși credincioși, iar zacusca este acum vedeta din meniu.

Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image

Cum postul a început, rafturile supermarketurilor sunt pline de produse pe care românii le pot consuma în această perioadă. Zacusca este vedeta sezonului și mulți sunt cei care cumpără borcane întregi.

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Cei care își fac cumpărăturile de Mega Image scot din buzunar aproape 20 de lei pentru un borcan delicios de zacuscă de vinete. Însă, puțini sunt cei care aruncă un ochi și pe etichetă pentru a vedea ingredientele.

Zacusca este preferata românilor în Postul Crăciunului

Ei bine, zacusca de la Mega Image este una care nu are prea multe ingrediente, iar asta este un prim semn că produsul este unul natural, fără prea mulți aditivi sau conservanți. Zacusca de la Capricii și Delicii de la Mega Image este una ușor picantă, iar produsul este marcat ca vegan. De asemenea, lista de ingrediente este una scurtă, iar gustul este delicios.

Mai exact, lista de ingrediente arată că aceasta conține: vinete coapte minim 50%, ardei roșu, roșii, ceapă albă, ulei vegetal de floarea-soarelui, sare, zahăr, ardei iute 0,2 %, piper și foi de dafin.

Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image

Așadar, cei care aleg să consume acest tip de zacuscă nu trebuie să își facă prea multe griji. Produsul este lipsit de E-uri și conservanți și reprezintă o alegere ideală pentru zilele de post.

Toamna scumpirilor ustură la buzunare! Românii au renunţat la borcanele de zacuscă şi cele de murături

Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Jumătate din culturi sunt modificate genetic!”

Tags:
Iți recomandăm
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Știri
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Știri
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le ...
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe ...
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Vezi toate știrile
×