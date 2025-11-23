Acasă » Știri » Cele mai bune 5 alimente de post care nu îngrașă, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Acesta este primul dușman”

Cele mai bune 5 alimente de post care nu îngrașă, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Acesta este primul dușman”

De: Anca Chihaie 23/11/2025 | 10:31
Cele mai bune 5 alimente de post care nu îngrașă, potrivit dr. Mihaela Bilic: Acesta este primul dușman

În contextul începerii unei noi perioade de post, tot mai multe persoane caută soluții pentru a adopta o alimentație adecvată, fără riscul acumulării de kilograme. Dr. Mihaela Bilic atrage atenția asupra unor principii esențiale care pot transforma această etapă într-un sprijin pentru sănătate, nu într-un factor de îngrășare.

Una dintre cele mai frecvente greșeli rămâne consumul ridicat de produse bogate în zahăr. Multe preparate considerate „de post” conțin cantități mari de îndulcitori sau carbohidrați rapizi, ceea ce duce la creșterea apetitului și la aport caloric ridicat. De asemenea, rețetele care includ ulei în exces pot transforma meniurile aparent ușoare în surse consistente de calorii, chiar dacă ingredientele sunt de origine vegetală.

Cele mai bune 5 alimente de post care nu îngrașă

Pentru cei care au obiceiul de a ronțăi între mese, sunt recomandate snack-urile simple, cu ingrediente puține. Produsele expandate pe bază de porumb pot reprezenta o opțiune mai potrivită decât covrigeii sau biscuiții, datorită conținutului redus de grăsimi. Alegerea lor trebuie însoțită însă de verificarea etichetelor, pentru a evita variantele industriale încărcate cu ulei sau arome adăugate.

Leguminoasele rămân baza unui meniu de post hrănitor. Fasolea și năutul, consumate fierte, asigură sațietate și un aport important de proteine vegetale, în timp ce mazărea congelată este o soluție convenabilă și echilibrată nutrițional. Chiar și preparatele tradiționale, precum zacusca, pot fi integrate într-o dietă controlată, cu condiția ca nivelul de grăsime folosit la preparare să fie unul moderat.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„-primul dușman al postului e zahărul;

– în postul adevărat, uleiul e permis doar zece zile;

-alimentul perfect de ronțăit sunt pufuleții, covrigeii mai puțin;

-e important să studiem ingredientele și să reducem cantitatea de ulei și de zahăr;

-fasolea, năutul sunt recomandate deja fierte;

-mazărea e recomandată congelată;

-inclusiv la zacuscă e important de identificat cantitatea de grăsime”, a spus Mihalea Bilic.

Alimentul sănătos cu care putem înlocui uleiul de pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Simplu și miraculos”

Leguma pe care o putem consuma ca desert, potrivit Mihaelei Bilic: „Nu îngrașă și nici fructoză nu conține”

Tags:
Iți recomandăm
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Știri
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o…
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Știri
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză ...
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” ...
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut ...
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
Vezi toate știrile
×