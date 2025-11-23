Cele mai bune 5 alimente de post care nu îngrașă, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Acesta este primul dușman”

În contextul începerii unei noi perioade de post, tot mai multe persoane caută soluții pentru a adopta o alimentație adecvată, fără riscul acumulării de kilograme. Dr. Mihaela Bilic atrage atenția asupra unor principii esențiale care pot transforma această etapă într-un sprijin pentru sănătate, nu într-un factor de îngrășare.

Una dintre cele mai frecvente greșeli rămâne consumul ridicat de produse bogate în zahăr. Multe preparate considerate „de post” conțin cantități mari de îndulcitori sau carbohidrați rapizi, ceea ce duce la creșterea apetitului și la aport caloric ridicat. De asemenea, rețetele care includ ulei în exces pot transforma meniurile aparent ușoare în surse consistente de calorii, chiar dacă ingredientele sunt de origine vegetală.

Cele mai bune 5 alimente de post care nu îngrașă

Pentru cei care au obiceiul de a ronțăi între mese, sunt recomandate snack-urile simple, cu ingrediente puține. Produsele expandate pe bază de porumb pot reprezenta o opțiune mai potrivită decât covrigeii sau biscuiții, datorită conținutului redus de grăsimi. Alegerea lor trebuie însoțită însă de verificarea etichetelor, pentru a evita variantele industriale încărcate cu ulei sau arome adăugate.

Leguminoasele rămân baza unui meniu de post hrănitor. Fasolea și năutul, consumate fierte, asigură sațietate și un aport important de proteine vegetale, în timp ce mazărea congelată este o soluție convenabilă și echilibrată nutrițional. Chiar și preparatele tradiționale, precum zacusca, pot fi integrate într-o dietă controlată, cu condiția ca nivelul de grăsime folosit la preparare să fie unul moderat.