Și-au mai dat o șansă, de dragul fetiței lor?! Cum a fost surprins celebrul cuplu, după anunțul despărțirii

De: Paul Hangerli 15/12/2025 | 18:54
Diana Enache (28 de ani) și Ionuț Vântu (37 de ani) au fost surprinși din nou împreună, într-o ipostază care vorbește despre apropiere, echilibru și armonie. Alături de fiica lor, cei doi au petrecut timp în familie, afișând zâmbete, gesturi tandre și o conexiune care transformă această revenire într-una dintre cele mai comentate împăcări ale anului în showbiz. CANCAN.RO are dovada! 

În urmă cu câteva luni, fiica lui Adrian Enache și fiul lui Sorin Ovidiu Vântu anunțau despărțirea. După cinci ani împreună și o fetiță, cei doi nu s-au mai regăsit în relație și au decis să o ia pe drumuri separate. Despărțirea a fost civilizată, iar cei doi au decis să își crească fetița împreună într-un mod benefic pentru ea. Doar că, în urmă cu câteva săptămâni, i-am surprins într-o ipostază de familie (vezi aici), iar imaginile ne-au ridicat un semn de întrebare: Oare s-au împăcat?! Ei bine, la scurt timp, primim o nouă confirmare! Iată de ce spunem asta.

Diana Enache și Ionuț Vântu au fost surprinși din nou împreună

Bănuielile CANCAN.RO s-au adeverit! Diana Enache și Ionuț Vântu nu mai lasă loc de interpretări și par să fi lăsat în urmă despărțirea din vară. Cei doi au fost surprinși din nou la mall, alături de fiica lor, Ilinca Maria, de această dată doar ei trei, ca o familie în toată regula. Relaxați și vizibil fericiți, Diana și Ionuț au petrecut timp de calitate împreună.

Istoria se repetă! Diana Enache și Ionuș Vântu au ieșit ca o familie
Istoria se repetă! Diana Enache și Ionuș Vântu au ieșit ca o familie

Cei doi au intrat într-un magazin de unde au cumpărat câteva articole, iar apropierea dintre ei a fost evidentă pe tot parcursul ieșirii. Diana Enache radia de fericire, își ținea fetița în brațe și se juca cu ea. În tot acest timp, Ionuț Vântu împingea căruciorul lipit de șatenă, într-o atitudine protectoare, atent la fiecare gest al celor două. Căruciorul nu era chiar gol, ci avea o pungă cu mâncare. Se pare că au ales să ia la pachet ceva fructe de mare.  Zâmbetele, gesturile naturale și conexiunea dintre ei spun mai mult decât o mie de declarații: nu a fost vorba despre o simplă ieșire între doi părinți civilizați, ci despre o familie sudată. Deși așteptăm confirmarea oficială a împăcării, imaginile vorbesc de la sine !

El împingea căruciorul, în timp ce ea o ținea pe fiica lor în brațe
El împingea căruciorul, în timp ce ea o ținea pe fiica lor în brațe

Primele semne ale unei posibile împăcări au apărut cu câteva săptămâni în urmă

În urmă cu aproximativ două săptămâni, CANCAN.RO îi surprindea pe Diana Enache și Ionuț Vântu într-o ipostază care a ridicat imediat semne de întrebare. Deși despărțiți oficial din luna august 2025, după cinci ani de relație, cei doi au fost văzuți împreună într-un mall din nordul Capitalei, comportându-se mai degrabă ca o familie unită decât ca doi foști parteneri. Apropierea dintre Diana și Ionuț a alimentat rapid bănuiala că între ei se întâmplă mai mult decât o simplă co-parentare exemplară și că o eventuală împăcare discretă nu este deloc exclusă. Dar mai bine vă lăsăm pe voi să trageți concluziile după ce veți accesa galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție.

