Program telecabine Sinaia și Bușteni. Cât costă o cursă, de Crăciun 2025

De: Alina Drăgan 15/12/2025 | 21:01
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar pentru mulți români Crăciunul nu mai înseamnă doar masa în familie, ci și o escapadă la munte. Stațiunile de pe Valea Prahovei sunt, ca în fiecare an, printre cele mai căutate destinații, iar Sinaia și Bușteniul se pregătesc să primească mii de turiști. Care este programul telecabinei în perioada sărbătorilor și cât costă o cursă?

Printre activitățile preferate ale celor care ajung la munte în perioada sărbătorilor se numără, fără îndoială, plimbările cu telecabina. O urcare până la cota 1400 sau mai sus oferă nu doar o priveliște de neuitat, ci și ocazia perfectă de a te conecta cu natura.

Fie că este vorba despre turiști veniți special pentru sporturile de iarnă sau despre familii care vor doar o experiență relaxantă, telecabina rămân un punct de atracție important.

Program telecabine Sinaia și Bușteni

Cei care își petrec Crăciunul în stațiunea Sinaia cu siguranță o să bifeze și o plimbare cu telecabina. Programul de funcționare în această perioadă este cel normal.

Telecabina 1 ( 1000 -1400) funcționează de luni până duminică de la ora 9:30, până la ora 18:00. Excepție o face ziua de marți, în care programul este: 8:00 – 18:00.

Telecabina 2 (1400-2000) funcționează și ea de luni până duminică de la ore 9:30, până la 17:30. Iar în ziua de marți programul este 8:00 – 17:30.

Cei are aleg o plimbare cu telecabina (urcare + coborâre) trebuie să scoată din buzunar 75 de lei pentru un adult și 50 de lei pentru copiii de peste 12 ani.

În ceea ce privește telecabina din Bușteni, aceasta funcționează de luni până duminică, excepție făcând ziua de marți, când este închisă. Aici prima urcare are loc la ora 8:30, iar ultima la ora 15:00. Iar ultima coborâre se face la ora 16:00.

În ceea ce privește tarifele, o urcare Bușteni – Babele costă 105 de lei pentru adulți și 49 de lei pentru copii. Iar pentru un tur-retur, turiștii trebuie să scoată din buzunar 199 de lei pentru adulți și 85 de lei pentru copii.

De asemenea, o urcare pe tronsonul Bușteni – Peșteră costă 190 de lei pentru adulți și 90 de lei pentru copii. Iar un tur-retur coste 249 de lei pentru adulți și 109 lei pentru copii.

