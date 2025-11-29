Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare

Anotimpul rece ne învăluie cu mantia lui de gheață. Fulgii albi, pufoși, cad blând, acoperind piscurile munților cu un covor imaculat pe care pasionații de sporturi alpine se vor întrece în giumbușlucuri sau coborâri în viteză amețitoare. Țurțurii și promoroaca ne îmbie să ne încălzim degetele la un pahar de vin fiert. GLUMĂ! 🤭De fapt, avem o toamnă călduroasă ce se întinde deja mult prea mult. Să fie mult trâmbițata încălzire globală? Nu știm! Pârtiile încă nu s-au deschis, iar pasionații de snowboard, schi sau săniuș mai au de așteptat.

Pârtii chele, cu iarbă deja uscată, înnoroiate și triste. Poate doar tunurile de zăpadă să aducă o undă de veselie iarna aceasta. Sau am putea să ne punem speranțele în armele meteo ale rușilor sau americanilor! Dacă citiți acest articol, vă rugăm, dați-ne zăpada înapoi! Nu le răpiți bucuria copiilor!

Peisajul este dezolant, am luat pârtie cu pârtie, am privit camerele web, dar nici urmă de zăpadă

Cu toate că încă nu prea se poate schia, unele pârtii au actualizat deja prețurile pentru sezonul 2025-2026 sau, în unele cazuri, le-au lăsat la fel. Și așa turismul nostru bubuie… Să le luăm în ordine!

Transalpina – noroi și iarbă. Tarif? 190 de lei pe zi de adult. Autoritățile se luptă din răsputeri să păstreze prețurile de anul trecut.

Poiana Brașov – iarbă și mâzgă. La prețuri nu ne jucăm însă, știind că obrazul subțire cu cheltuială se ține, administratorii au modificat deja prețurile. Efectul ajustărilor bugetare își spune cuvântul, astfel că în 2025 veți plăti cu 20% mai mult decât în 2024. Doar 240 de lei pe zi de adult.

Rânca – ceață și noroaie, nici strop de omăt. Prețurile încă nu au fost ajustate pentru sezonul 2025-2026. În 2024 plăteam 150 de lei pe zi de adult. Cu siguranță vom asista la ajustări, prețul fiind total anapoda cu ritmul galopant al inflației.

Muntele Mic – e așa o ceață încât nu te vezi om cu persoană. Dar vezi totuși că pârtia este maro, nicidecum albă. Prețurile însă cresc văzând cu ochii aici, astfel că s-au adăugat 20 de lei în plus față de sezonul precedent. Preț actualizat: 190 de lei pe zi.

Pârtia din Sinaia… petice infime de zăpadă, în rest vă puteți da cu celofanul prin noroaie și iarbă udă. Deocamdată se anunță fără scumpiri pentru sezonul în curs.

În general, nu ne putem face încă o idee având în vedere situația meteorologică cât și cea economică

Credem însă că, în ciuda eforturilor autorităților, prețurile vor crește, iar românii, în mijlocul inflației galopante, vor reuși totuși să scoată bani de la ciorap pentru a pune în picioare un clăpar.

Pentru a încerca un buget, am luat în calcul pârtia cea mai scumpă, Poiana Brașov, și o familie de doi adulți și doi copii. Jale! Passurile de ski ajung la 460 de euro pentru 3 zile. Cazarea? Prețul la un hotel sau pensiune de nivel mediu spre bun. Patru persoane, trei zile – 420 de euro. Adăugăm benzina, să zicem din București, undeva la 100 de euro. Mâncare, sucuri, mici cheltuieli (asta dacă nu vă puneți serios pe băut alcool), cam 30 de euro pe zi de persoană. Alți 360 de euro. Îți mai iei o mănușă, o carte poștală, o căciulă sau un borcan de miere pentru acasă, am mai pus 150 de euro. Adunat una peste alta și fără prea mari figuri la pachet, ajungem undeva la 1500 de euro pentru 3 zile. Trai, neneacă, în vreme de criză!

Încep să cred că, la prețurile astea, mai bine nu mai vine zăpada deloc. Iar pentru cei cu adevărat pasionați, le recomandăm Austria, că tot pe acolo ajung ca prețuri și sunt tratați și ca regii.

