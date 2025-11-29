Topul celor mai wow locații pentru pozele de Crăciun! Bucureștiul, mai instagramabil ca oricând

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar Capitala s-a îmbrăcat deja cu haine de sărbătoare. Clădirile emblematice ale Bucureștiului, dar și restaurantele și cafenelele strălucesc sub lumini calde, brazi împodobiți și decorațiuni care par să fi coborât direct din povești. Am hoinărit prin Capitală și am decis să vă prezentăm un top al celor mai spectaculos împodobite locații, locuri în care magia Crăciunului se simte la fiecare colțișor. Fie că ești în căutarea atmosferei perfecte pentru o plimbare de seară, fie că vrei să captezi cadre demne de Instagram, nu ai cum să ratezi aceste locații. Să fim serioși, adevărul este că poza de Crăciun este noua tradiție de sărbători. CANCAN.RO vă prezintă topul celor mai spectaculos împodobite locații care vă vor introduce direct în spiritul sărbătorilor.

Crăciunul în București are o aură aparte, iar magia sărbătorilor își face cu adevărat prezența în locațiile superb amenajate de sărbători. Fie că te plimbi prin centru și te lași purtat de traseul luminițelor festive sau vizitezi locuri frumos decorate pentru fotografii, Capitala te poartă într-o poveste cu totul aparte iarna. Iată care sunt locațiile pregătite de sărbătoare care, mai mult ca sigur, te vor impresiona.

Top 10 cele mai spectaculoase locații decorate de Crăciun

Bocca Lupo

Bocca Lupo și-a făcut deja un obicei în a decora spectaculos fiecare colțișor din cele două locații pe care le dețin. Fațada localului este îmbrăcată cu ghirlande bogate, pline de lumini calde și ornamente în nuanțe de roșu, verde și auriu care domină scena și creează o atmosferă magică. Pe acoperișul clădirii, un șir de urși de pluș gigantici îmbrăcați în Moș Crăciun și brazi luminoși dau impresia că Moșul și ajutoarele lui se pregătesc pentru livrarea cadourilor. De jur-împrejur, decorațiuni extravagante atârnă ca într-un adevărat platou de film de Crăciun. Și cea de-a doua locație este la fel de spectaculos amenajată

Florăria Iris

Pe Calea Moșilor, Florăria Iris aduce farmecul decorurilor de iarnă în stil romantic și boem. Cu sute de luminițe, globuri, decorațiuni și brazi, este una dintre cele mai „instagramabile” locații de Crăciun în București. Perfect pentru o plimbare liniștită, cu oameni dragi, pentru căutare de cadouri sau pur și simplu pentru a te bucura de magia sezonului în detalii minuțios aranjate.

Corinthia Hotel

În inima Bucureștiului, Corinthia Hotel poartă deja „haine de sărbătoare”. Faţada hotelului și exteriorul sunt transformate într-o scenă festivă, cu mii de metri de ghirlande luminoase, zeci de brazi naturali și brazi artificiali, decorațiuni sub formă de cai și baloane, toate alcătuiesc un ansamblu spectaculos. Piesa centrală este alcătuită din soldați din „Spărgătorul de Nuci” oferă și ea o notă festivă. Hotelul nu se limitează doar la exterior, interiorul, restaurantele, barurile și spațiile comune sunt de asemenea decorate, astfel încât întreaga vizită să simtă spiritul sărbătorilor: culori, texturi, decorațiuni florale și detalii festive care dau farmec.

My Fair 39

Este o perioadă numai bună să te plimbi pe Calea Victoriei și să admiri clădirile luminate, iar dacă ți se face poftă de o ciocolată caldă, la MyFair39 te poți opri să savurezi una, dar și să bifezi poza aia tare pe Instagram. Fațada localului este decorată ca o scenă londoneză care a decis să se mute pentru o iarnă pe Calea Victoriei: auriu peste tot, lumini curate, aranjamente luxuriante care par inspirate din vitrinele marilor branduri. Nimic excesiv, totul perfect calculat cât să dea perfect în fotografii.Ne-a atras atenția și terasa care, în ciuda temperaturilor de iarnă, adună oameni gata să își savureze cafeaua, ceaiul sau vinul fiert. Tot decorul cu auriu și alb este completat de o roată mare decorativă, lumină caldă care aduce o notă de spectacol și transformă spațiul într-o mică poveste de iarnă chiar în centrul orașului.

Mara Mura x My Gheisha

Rămânem tot în zona Centrală și ajungem la Mara Mura în colaborare cu My Gheisha. Toată lumea știe de locațiile Mara Mura că oferă unele dintre cele mai delicioase dulciuri, iar iarna vin cu un plus: Locații de Crăciun perfect amenajate care îți vor lua ochii. De data aceasta, au decis să transforme totul într-o infuzie de zahăr vizual: bastoane uri­așe de acadea roșu cu alb se arcuiesc peste terasă ca o poartă spre o lume unde Moș Crăciun are în sac muuulte dulciuri. Brazii împodobiți în aceleași tonuri alb cu roșu, cadourile perfect coordonate cromatic și luminile calde creează vibe-ul unui Candy Wonderland cu tentă glam. Fiecare detaliu este atent gândit, încât nu ai cum să ratezi o astfel de locație iarna aceasta.

Trattoria Bunogiorno

Trattoria Buongiorno s-a transformat într-un mic paradis de Crăciun. Brazii înalți strălucesc sub luminițele aurii, iar copertinele roșii adaugă acel strop de glamour festiv. Privirea nu poate să nu fie atrasă de steluța care veghează vârful decorului, ca un mic far de magie de sărbători. Este locul perfect să te pierzi în atmosferă, să zâmbești și să simți că spiritul Crăciunului a decis să facă un popas aici.

Marmorosch Hotel

Indiferent dacă ești sau nu din București nu ai cum să ratezi hotelul Marmorosch. Inspirat de optimismul și de speranța aduse de Belle Époque, Hotelul Marmorosch a reinventat arta clasică a rafinamentului, adăugând o notă incitantă de modernitate. La intrare, hotelul are un decor de poveste format din crenguţe albe de brad, ca îngheţate, parcă, „ţurţuri” artificiali care dau senzaţia unei lumi de iarnă. Sunt şi globuri mari, în alb şi auriu, care împodobesc holul şi faţada, adăugând eleganță și sclipire.

În interior, în holul principal, e montat un brad impunător de Crăciun, înalt de aproximativ șapte metri care aduce farmecul sărbătorilor în superba clădire istorică. Designul decorului urmează tema Winter Wonders: predomină nuanţele de alb, auriu și champagne, un mix de sobrietate și magie, fără să exagereze.

Mall Băneasa

Atmosfera Crăciunului nu se simte doar în hoteluri și locațiie exclusiviste, ci și dacă ajungem în mall Băneasa. Chiar înainte de a păși în incintă, ne întâmpină un decor desprins parcă din Laponia, țara lui Moș Crăciun. Renii Moșului, caii albi din poveste și copacii aurii, totul te introduce într-o poveste spectaculoasă.

Derby Pub Cotroceni

În zona Cotroceni atrage imediat privirile Derby Pub, unul dintre cele mai vechi restaurante ale Bucureștiului de după Revoluție, deschis chiar prin anii `90, dar care s-a reinventat an de an. Nici în privința decorului de Crăciun lucrurile nu au stat diferit, căci tot ansamblul construit te introduce într-o poveste. Brazi împodobiți, cadouri de Crăciun spectaculos ambalate, funde roșii uriașe și urși de pluș imenși, toate alcătuiesc unul dintre cele mai spectaculoase decoruri de sărbători.

ArtMark

Art Mark București strălucește anul acesta ca un adevărat palat de sărbători! Clădirea impunătoare, cu balcoane brâncovenești, devine și mai spectaculoasă sub magia Crăciunului. La fiecare fereastră tronează cortine roșii elegante, care conferă un aer elegant, completat de luminițele care dansează peste fațadă și transformă totul într-o adevărată poveste glam.

