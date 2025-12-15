Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier

Victoria Răileanu s-a trezit prinsă în mijlocul unei scene de-a dreptul revoltătoare. Actrița a povestit cum a fost agresată verbal de un pompier, iar martorii nu au făcut nimic. Toate detaliile în articol.

Victoria Răileanu se numără printre actrițele iubite și cunoscute de la noi. Ea și-a uimit fanii când le-a povestit prin ce a trecut într-o zi normală în care aștepta la coada unei patiserii.

Victoria Răileanu, moment de groază la metrou

Actrița a mărturisit că un pompier a început să îi adreseze injurii. Cu toate că nu s-a ajuns la agresiune fizică, Victoria Răileanu este revoltată de comportamentul bărbatului și de faptul că nimeni nu a intervenit să îl atenționeze.

Într-o postare, Victoria Răileanu a relatat întreaga scenă. Totul a pornit de la faptul că vedeta îl atenționase pe bărbat că i-a luat locul la coadă:

„La un moment dat apare la coadă un tip îmbrăcat într-o uniformă de pompier. Dar nu pompier de teren ci din ăla de instituție publică de tre să aibă orice instituție publică ca să poată funcționa. Nu se pune în spatele meu. Se duce spre vitrină. Eu mă gândesc că nu știe exact ce vrea și nu zic nimic. După ce vânzătoarea termină cu spanioloaicele îl întreabă pe tipul ăsta ce vrea. Într-adevăr, nu e treaba ei să știe ordinea la coadă, deci nu mă supăr pe ea, dar îl bat pe domnul important pe umăr ca să-i spun că eram înaintea lui și că și eu mă grăbesc. El zice că nu-i adevărat. Eu îi zic că „Eram aici când ați ajuns și v-ați și uitat la mine pe furiș de vreo trei ori ca să vedeți dacă zic ceva că vă băgați în față”

Remarca actriței l-a enervat la culme pe pompierul care a avut o reacție agresivă și nepotrivită. Cu toate că a fost intimidată de atitudinea lui, Victoria Răileanu s-a apărat.

„Tipul mă ia brusc la per tu în cel mai elegant mod. Începe să mă bage și să mă scoată în toate alea de zici că eram după blocurile gri din Pantelimon, anii ‘90. Eu îmi iau șoc, dar nu dau înapoi că am văzut eu la o tipă Raluca că e mișto să ai curaj și mi-am zis că pot și io. Zic doar «wow! Așa vorbește un bărbat cu o femeie?» (Da, știu! Atâta s-a putut pe moment). La care el începe să se dea la mine, face un pas către mine și mă înjură din nou. Eu deja sunt dincolo de șoc, prind un curaj cretin (deși tremur ca o piftie pe dinăuntru) și fac și eu un pas către el și îl întreb dacă crede că mă sperie ce face el acum cu mine”, a continuat actrița.

Actrița a continuat să vorbească despre cât de îngrozitor i se pare să mai existe astfel de situații, dar despre cât de grav este că nimeni nu intervine să ajute în astfel de momente.

„E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță pe care ți-l poate provoca cineva la ora 9:30 dimineața, în centrul orașului. E îngrozitor că femeie fiind ești mai expusă la așa ceva. Mai mult de atât, nimeni nu sare să zică «bă! nu-i ok să vorbești așa!». Ești tratată cu tăcere. Când se întâmplă ceva de genul ăsta lângă noi suntem paralizați. Ne uităm ca la spectacol. Nu ne gândim că e nevoie să intervenim. Că acea persoană atacată are nevoie de noi atunci. Și asta e oribil. Vă rog eu să nu tăceți când se întâmplă asta în fața voastră. Dacă sari tu sare și altu și sigur facem de o poveste mai bună de povestit”, a mai spus Victoria.

