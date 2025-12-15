Acasă » Știri » Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier

Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 14:31
Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier
Victoria Răileanu a fost agresată verbal de un pompier

Victoria Răileanu s-a trezit prinsă în mijlocul unei scene de-a dreptul revoltătoare. Actrița a povestit cum a fost agresată verbal de un pompier, iar martorii nu au făcut nimic. Toate detaliile în articol.

Victoria Răileanu se numără printre actrițele iubite și cunoscute de la noi. Ea și-a uimit fanii când le-a povestit prin ce a trecut într-o zi normală în care aștepta la coada unei patiserii.

Victoria Răileanu, moment de groază la metrou

Actrița a mărturisit că un pompier a început să îi adreseze injurii. Cu toate că nu s-a ajuns la agresiune fizică, Victoria Răileanu este revoltată de comportamentul bărbatului și de faptul că nimeni nu a intervenit să îl atenționeze.

Într-o postare, Victoria Răileanu a relatat întreaga scenă. Totul a pornit de la faptul că vedeta îl atenționase pe bărbat că i-a luat locul la coadă:

Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„La un moment dat apare la coadă un tip îmbrăcat într-o uniformă de pompier. Dar nu pompier de teren ci din ăla de instituție publică de tre să aibă orice instituție publică ca să poată funcționa. Nu se pune în spatele meu. Se duce spre vitrină. Eu mă gândesc că nu știe exact ce vrea și nu zic nimic. După ce vânzătoarea termină cu spanioloaicele îl întreabă pe tipul ăsta ce vrea. Într-adevăr, nu e treaba ei să știe ordinea la coadă, deci nu mă supăr pe ea, dar îl bat pe domnul important pe umăr ca să-i spun că eram înaintea lui și că și eu mă grăbesc. El zice că nu-i adevărat. Eu îi zic că „Eram aici când ați ajuns și v-ați și uitat la mine pe furiș de vreo trei ori ca să vedeți dacă zic ceva că vă băgați în față”

Remarca actriței l-a enervat la culme pe pompierul care a avut o reacție agresivă și nepotrivită. Cu toate că a fost intimidată de atitudinea lui, Victoria Răileanu s-a apărat.

„Tipul mă ia brusc la per tu în cel mai elegant mod. Începe să mă bage și să mă scoată în toate alea de zici că eram după blocurile gri din Pantelimon, anii ‘90. Eu îmi iau șoc, dar nu dau înapoi că am văzut eu la o tipă Raluca că e mișto să ai curaj și mi-am zis că pot și io. Zic doar «wow! Așa vorbește un bărbat cu o femeie?» (Da, știu! Atâta s-a putut pe moment). La care el începe să se dea la mine, face un pas către mine și mă înjură din nou. Eu deja sunt dincolo de șoc, prind un curaj cretin (deși tremur ca o piftie pe dinăuntru) și fac și eu un pas către el și îl întreb dacă crede că mă sperie ce face el acum cu mine”, a continuat actrița.

Actrița a continuat să vorbească despre cât de îngrozitor i se pare să mai existe astfel de situații, dar despre cât de grav este că nimeni nu intervine să ajute în astfel de momente.

„E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță pe care ți-l poate provoca cineva la ora 9:30 dimineața, în centrul orașului. E îngrozitor că femeie fiind ești mai expusă la așa ceva. Mai mult de atât, nimeni nu sare să zică «bă! nu-i ok să vorbești așa!». Ești tratată cu tăcere. Când se întâmplă ceva de genul ăsta lângă noi suntem paralizați. Ne uităm ca la spectacol. Nu ne gândim că e nevoie să intervenim. Că acea persoană atacată are nevoie de noi atunci. Și asta e oribil. Vă rog eu să nu tăceți când se întâmplă asta în fața voastră. Dacă sari tu sare și altu și sigur facem de o poveste mai bună de povestit”, a mai spus Victoria.

CITEȘTE ȘI:

Vedeta de la ProTV revine pe micile ecrane, după o pauză de 4 ani! Ce surpriză le-a pregătit fanilor: „Foarte curând…”

Vichi Răileanu, actrița din Vlad, și-a botezat fetița! Primele imagini de la eveniment. VIDEO & FOTO

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei
Știri
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul…
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT
Gandul.ro
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT
Gandul.ro
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul ...
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei
BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini
BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini
Gestul macabru al „frumușelului” de la Antena 1: i-a trimis o coroană la poartă. Fosta soție, ...
Gestul macabru al „frumușelului” de la Antena 1: i-a trimis o coroană la poartă. Fosta soție, terorizată și amenințată, face acuzații grave!
O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi
O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi
Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat ...
Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în stare gravă
Vezi toate știrile
×