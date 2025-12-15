Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Ești un veritabil geniu dacă identifici cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și cea din stânga, în maximum 19 secunde

TEST IQ | Ești un veritabil geniu dacă identifici cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și cea din stânga, în maximum 19 secunde

15/12/2025
TEST IQ | Ești un veritabil geniu dacă identifici cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și cea din stânga, în maximum 19 secunde

Este luni și este timpul pentru un exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent cele două imagini și să găsești cele trei 3 diferențe dintre ele. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o fac în numai câteva secunde.

Testele de logică sau jocurile de diferențe îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Identificați cel trei diferențe

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple: cele două imagini prezentate, deși la prima vedere par identice, există între ele totuși trei diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent și să îți dai seama care sunt acestea. Statisticile arată că numai geniile pot descoperi toate diferențele într-un timp relativ scurt.

Cei care au reușit deja să identifice toate cele trei diferențe sunt felicitați și aplaudați. Iar pentru cei care încă nu au reușit să le găsească o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că două dintre diferențe se găsesc în partea de sus a imaginilor, iar a treia în partea de jos.

Dacă nici până acum nu ați găsit cele trei diferențe, o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care acestea apar. Mai exact, prima diferență se găsește la nivelul pachetului ridicat de macara. A doua diferență se observă la nivelul norului din partea dreaptă. Iar a treia diferență apare la nivelul planșei pe care privește constructorul. Toate cele trei diferențe sunt evidențiate mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

