Și-a dorit un trup perfect, dar și-a pierdut viața! O celebră creatoare de conținut a murit după ce a făcut o intervenție estetică

Rachel Tussey, o cunoscută creatoare de conținut din Ohio, a murit la vârsta de 47 de ani, din cauza unei operații estetice. Cazul a șocat întreaga ei comunitate, iar familia sa este îndurerată. Femeia a lăsat în urma ei lacrimi și durere, iar trei copii trebuie să trăiască de acum fără mamă.

Rachel Tussey avea 47 de ani și își dorea o schimbare radicală. Procedura la care a apelat este abdominoplastia, dar din nefericire, această intervenție chirurgicală i-a fost fatală. Aceasta a dat viață la trei copii și voia să scape de grăsimea de pe abdomen acumulată de-a lungul anilor.

Ce s-a întâmplat cu Rachel

Tragica veste a morții femeii a zguduit platforma TikTok și a produs un șoc celor care o urmăreau. Timp de câteva săptămâni a postat videoclipuri în care arăta cât de entuziasmată se simte pentru că va face marea schimbare. În ziua operației, aceasta a postat un videoclip în care își ruga susținătorii să îi fie alături:

Vă rog să vă rugați pentru mine. Știu că va fi grozav. Am așteptat foarte mult timp să fac asta. Sunt pe mâini bune. Știu că Dumnezeu va avea grijă de mine, a transmis Rachel, atunci când se afla în spital.

La scurt timp după operație, femeia a început să se simtă brusc rău. Aceasta a prezentat stări alarmante care au declanșat complicații grave și au condus la deces. Rachel a suferit traumatisme cerebrale ireversibile și a fost transportată de urgență la spital. Încercările medicilor de a o salva au fost în zadar, iar pacienta a murit.

Este o tragedie de neimaginat. Sunt profund afectat pentru Rachel Tussey și familia ei și le transmit cele mai sincere condoleanțe și rugăciuni celor dragi în această perioadă extrem de dificilă. Gândurile mele rămân alături de toți cei care o iubeau pe Rachel. Sper ca, în timp, toate faptele privind ceea ce s-a întâmplat să iasă la lumină, aducând claritate și o oarecare alinare pentru familia ei și pentru toți cei afectați de această pierdere sfâșietoare, a declarat medicul ei de familie.

Citește și:

