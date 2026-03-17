De: David Ioan 17/03/2026 | 14:49
Dan Petrescu a fost operat de urgență: "Operație complicată". În ce stare se află acum

Problemele medicale continuă să îi afecteze serios viața lui Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR Cluj, care în ultimele luni s-a concentrat exclusiv pe recuperare și a renunțat complet la activitatea din fotbal.

Tehnicianul și-a dat demisia de la clubul din Gruia în august 2025, pe fondul unor dificultăți de sănătate tot mai accentuate.

Dan Petrescu a fost operat de urgență

Fostul internațional, în vârstă de 58 de ani, se confruntă de mult timp cu afecțiuni severe la nivelul gâtului. Încă din primăvara anului trecut, apropiații dezvăluiau că acesta acuza dureri intense, iar Florin Prunea afirma atunci că ar fi vorba despre amigdalită și că Petrescu urma să fie supus unei intervenții de extirpare a amigdalelor.

După operație, recuperarea a fost dificilă, iar antrenorul nu s-a mai putut alimenta normal, pierzând aproximativ 30 de kilograme în doar câteva luni.

Dan Petrescu a fost operat de urgență. Foto: Profimedia

În prezent, problemele medicale au revenit, iar Dan Petrescu a ajuns din nou la spital pentru o intervenție chirurgicală de urgență. Informația a fost relatată de Horia Ivanovici, care a explicat că situația a fost una complicată.

„Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece. Dar la un moment dat au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, a declarat Horia Ivanovici.

În ce stare se află acum

La finalul anului trecut, președintele LPF, Gino Iorgulescu, menționa că Dan Petrescu urmează un tratament de chimioterapie, fără a oferi însă un diagnostic concret. Afirmațiile sale au ridicat numeroase semne de întrebare, având în vedere că acest tip de tratament este utilizat în mod obișnuit în cazul bolilor oncologice.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, declara Gino Iorgulescu.

