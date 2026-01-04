Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: ”Totul este în regulă!”

Fostul mare internațional și legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, a fost recent în centrul unor zvonuri alarmante legate de starea sa de sănătate, după ce presa britanică a sugerat că ar fi fost diagnosticat cu cancer. Antrenorul român a dorit să clarifice situația și să-și liniștească fanii.

Dan Petrescu, în vârstă de 57 de ani, a discutat cu un jurnalist britanic și a confirmat că trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme la gât, pentru care urmează un tratament special. Antrenorul dezminte zvonurile conform cărora ar suferi de cancer. În cadrul unui interviu cu un jurnalist britanic, acesta a clarificat situația.

În ultimele luni, starea sa de sănătate a ridicat îngrijorări, mai ales după ce a pierdut aproape 30 de kilograme. Fostul președinte de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a declarat că Petrescu a apelat și la tratamente chinezești și că a fost susținut de fiicele sale care i-au fost alături. Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România, anunțase anterior că Petrescu ar fi urmat chimioterapie, ceea ce a alimentat zvonurile despre cancer.

Aceste speculații au stârnit îngrijorare nu doar în România, ci și în rândul comunității internaționale de fotbal, mai ales în Anglia, unde Petrescu este considerat o legendă a lui Chelsea, cu 208 meciuri jucate și trofee precum două FA Cup, League Cup, UEFA Cup Winners’ Cup și UEFA Super Cup.

„Doar o notă pentru a spune că totul este în regulă cu fosta legendă a lui Chelsea, Dan Petrescu, și că nu are cancer”, a transmis jurnalistul britanic.

În prezent, Dan Petrescu se află în tratament și își recuperează treptat sănătatea. El se pregătește să revină în curând în fotbal, ca antrenor, odată ce va încheia această perioadă dificilă. Această veste liniștitoare confirmă că, în ciuda zvonurilor apărute în presă, legenda română rămâne determinată să își continue cariera și să se întoarcă în fotbalul pe care l-a slujit cu pasiune.

