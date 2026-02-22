Până la ce oră poți juca la Loto în zilele cu extrageri. Ce trebuie să știi înainte să îți încerci norocul

Cei care vor să își încerce norocul trebuie să o facă mai devreme în zilele extragerilor. Joi și duminică, atunci când se anunță numerele norocoase, nu mai poți să joci după o anumită oră. Vezi mai jos toate detaliile pe care trebuie să le reții.

În fiecare săptămână, joi și duminică mai exact, se fac extrageri la Loto. Mulți români își încearcă norocul la a nimeri numerele câștigătoare și pentru a revendica premiul cel mare. Cele mai mari sume de bani sunt câștigate la jocul Loto 6/49 și Joker. Există și alte jocuri precum Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Până la ce oră poți juca la Loto în zilele cu extrageri

Cei care vor să participe la jocurile Loto se înscriu fie online, fie în agențiile special amenajate pentru pariuri. Ei pot alege numerele pe care le consideră câștigătoare în fiecare zi.

Cu toate acestea, în zilele extragerii, adică joi și duminică, cei care vor să joace trebuie să se grăbească. Casele se închid în ambele zile la ora 16:00 dacă mergeți în agenții, iar online puteți juca până la ora 15:30. Ora la care se află numerele norocoase este 18:30, în cele două zile stabilite.

Care au fost cele mai mari câștiguri la Loto

Din ce în ce mai mulți români joacă la Loto. Unii o fac din pură curiozitate, alții cu un scop clar. Majoritatea celor care își încearcă norocul folosesc banii pentru un țel personal. Printre lucrurile achiziționate de aceștia se află mașini sau case. Alții aleg să păstreze banii sau să investească în afaceri.

De cele mai multe ori, cei care joacă frecvent reușesc să câștige sume modeste. Cu toate astea, premiul cel mare a fost dat și el de-a lungul timpului. Ultimul câștig semnificativ a fost dat chiar anul acesta, pe 12 februarie. Un bilet care a costat 28 de lei la jocul 6/49 a fost câștigător. Suma pe care a primit-o norocosul a fost de 4,50 milioane de euro, adică în jur de 22.948.891,68 de lei.

Ultima dată când a fost dat un premiu și mai mare a fost anul trecut în luna noiembrie, când un bărbat din Arad a nimerit numerele norocoase la 6/49 și a câștigat peste 9,66 milioane de euro.

VEZI ȘI: Zodiile care vor câștiga la Loto în 2026. Sunt 4 la număr și banii vor curge gârlă!

Cine este câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49. Cu câte milioane de euro a rămas, după plata taxelor