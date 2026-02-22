Acasă » Știri » Probleme pentru cursa București – Hurghada! Autoritățile au activat planul de intervenție: alertă pe Aeroportul Henri Coandă

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 20:52
Haos pe Aeroportul Otopeni din cauza furtunii / Sursă Foto: Facebook

S-a activat planul de alertă! O aeronavă HiSky, care zbura pe ruta București – Hurghada, a semnalat o problemă la senzorul de presurizare a cabinei, iar comandantul a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

În prezent, avionul survolează zona pentru a reduce greutatea și a pregăti aterizarea în condiții optime. La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Autoritățile de urgență, inclusiv ISU București-Ilfov și echipaje SMURD, au activat planul preventiv și sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar.

Măsurile sunt strict de precauție, iar siguranța pasagerilor și a echipajului este importantă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate următoarele echipamente și personal:

  • 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)
  • 1 autospecială pentru descarcerare (ASCM)
  • echipaje de salvatori
  • 4 echipaje SMURD
  • 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)
  • 2 ambulanțe SABIF

Măsurile luate sunt exclusiv preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în cazul unei eventuale intervenții medicale sau tehnice.

Situația este monitorizată permanent, iar autoritățile vor furniza informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile. Siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală.

 

