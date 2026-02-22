Strategia prin care Miruna ar fi ajuns în brațele lui Mario Fresh. Aisa Bacs face dezvăluiri incendiare: “Ele intenționat se duceau acolo”

Au început scandalul pe TikTok, dar au continuat în privat! Aisa Bacs a vorbit pentru CANCAN.RO despre reacția secretă a lui Mario Fresh. După ce l-a amenințat în mediul online că vine cu dovezi legate de aventurile lui din timpul relației cu Alexia Eram, artistul ar fi contactat-o pe șatenă. Ce i-a spus? Toate detaliile în articol.

Totul a început atunci când Aisa s-a decis să își împărtășească experiența total neplăcută avută în restaurantul Mosh din Capitală (VEZI AICI DEZVĂLUIRI INCENDIARE). Mario Fresh, prieten bun cu proprietarul locației de fițe, a intervenit pentru a-i lua apărarea, iar de aici până la acuzații dure nu a mai durat mult. Tânăra a scos artileria grea și l-a intimidat pe artist, dovadă fiind chiar reacția lui privată despre care noi am aflat.

Inițial, Mario Fresh i-a scris un comentariu la postarea devenită virală, iar această reacție a îndreptat scandalul într-o direcție total neașteptată.

„Sora mea, nu a vrut Limo cu tine și te-ai haladit. Mai bine erai dulce și poate ieșea ceva cândva.”, i-a spus Mario Fresh într-un comentariu public.

Mario Fresh, intimidat de acuzațiile Aisei Bacs

Atât a trebuit! Mai departe a urmat o serie de acuzații pe care șatena i le-a adus artistului legate de presupusele lui aventuri din timpul relației cu Alexia Eram, printre care s-ar număra chiar și Iuliana Beregoi. După ce a amenințat că vine cu dovezi, Aisa ar fi fost contactată de Mario Fresh de pe un cont fals. Potrivit spuselor ei, artistul și-ar fi cerut scuze și ar fi rugat-o să șteargă postările devenite virale.

„Mi-a scris de pe un cont fals, dar știu că era el. Mi-a scris că și-ar dori să dau videoclipurile jos, că a uitat că sunt verișoara celui mai bun prieten al lui Lino și că el nu s-ar fi băgat în treaba asta. Cine putea să fie ai cineva în afară de Mario, chiar dacă nu s-a prezentat? Mario Fresh îmi scria în urmă cu trei ani în timp ce era cu Alexia Eram. Știe toată lumea ca a întreținut relații cu Iuliana Beregoi. Tocmai Mario, când îmi trimitea el mesaje atunci, avea praf la nas, că era la ”ștu”, așa îi zicea, nici măcar nu îi zicea studio. S-a trezit să-mi scrie, și-a dat seama după aia și și-a cerut scuze.”, ne-a spus Aisa Bacs.

Dar fiți atenți, pentru că seria dezvăluirilor continuă! Aisa ne-a povestit despre cunoașterea bine pusă la punct dintre Mario Fresh și Miruna, actuala iubită. Se pare că tânăra ar fi mers chitită să pună mâna pe artist și ar fi găsit locul perfect: Mosh, locația unde domnișoarele reușesc să cucerească bărbați din showbiz.

„Și Mario Fresh tot acolo și-a găsit-o pe iubita Miruna, ca să știți asta, de la fosta prietenă cea mai bună a Mirunei, care mi-a scris că ele intenționat se duceau acolo, că se știe dintotdeauna că acolo își găsesc fetele iubiți sau persoane din showbiz.”, a mai povestit șatena.

