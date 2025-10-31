Mario Fresh și-o arde Kanye West! Fostul ginere al Andreei Esca, rece ca o stâncă. Miruna, zâmbitoare, el n-a avut reacție!

Să existe deja probleme-n paradis pentru Mario Fresh și iubita, Miruna?! După doar câteva luni de relație, cei doi porumbei par cam reci și distanți, iar CANCAN.RO are imaginile momentului cu aceștia! Deși pe piese fostul Alexiei pare un romantic incurabil, în realitate, zici că-i Kanye West! SUPER MEGA NONȘALANT!

Mario Fresh și Miruna păreau extrem de amorezați unul de celălalt în primele săptămâni, dar, subit, cei doi parcă s-au transformat în Kanye West si Bianca Censori! De ce spunem asta? În timp ce Miruna este toată un zâmbet, super implicată, atentă și drăgăstoasă, fostul ginere al Andreei Esca adoptă o atitudine nepăsătoare și arogantă precum EX-ul lui Kim Kardashian.

CANCAN.RO i-a surprins pe îndrăgostiți zilele trecute, la colț de stradă, însă atitudinea artistului a cam lăsat de dorit. Fostul Alexiei și șatena au stat câteva minute la taclale să își bea cafeluța de dimineață. În timp ce domnișoara era tooooată numai un zâmbet, afectuoasă și plină de optimism, vedeta a adoptat un stil ceva mai arogant, am putea spune. Rece și indiferent, cântărețul n-a făcut mari gesturi de iubire față de partenera sa de viață.

Dacă în videoclipuri și pe Tik Tok artistul pozează într-un bărbat atent, romantic și iubitor, în realitate, se pare că acesta este o fire destul de rece. Cel puțin față de actuala!

Mario Fresh, Kanye West varianta low cost

Mario Fresh n-a adoptat doar atitudinea de la rapper-ul american, ci și stilul vestimentar. Ce să mai, Mario al nostru se vrea Kanye din cap până în picioare! Artistul s-a îmbrăcat cu un trening larg, gri și a purtat ochelari de soare non-stop, sa nu tăbare fanele pe el, domnule!

Ochelari a purtat și Miruna, de asemenea. Tânăra a optat pentru o geacă neagră, largă și jeanși și a adoptat o atitudine super iubitoare față de iubitul nonșalant. În timp ce ea îl privea luuuung, luuung, zâmbea și chicotea, Maria rămânea de neclintit. Artistul nu a părut deloc impresionat nici când iubițică îl tot mângâia ușurel pe piept. În timp ce ea îl drăgălea și îl dezmierda ca pe un pui de căprioară, fostul ginere al Escăi nu a schițat niciun gest!

Să existe oare probleme deja între cei doi? I s-a luat deja lui Mario de actuala? Să vedem! Doar timpul vă răspunde la aceste întrebări! Pănă una, alta, știți deja, CANCAN.RO rămâne cu ochii pe ei! 👀👀👀

