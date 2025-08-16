Cine l-a ”filat” pe Mario Fresh în timp ce se distra cu iubita la Loft! White party sub lupă

Vedetele autohtone au luat cu asalt litoralul românesc, în zi de mare sărbătoare. Din peisaj nu putea lipsi nici Mario Fresh, care deja ne-a obișnuit să o aibă mereu alături pe iubita sa, Miruna. Și cum printre cei care și-au sărbătorit onomastica se afla și artistul, acesta a petrecut la un club de fițe din Mamaia. Îmbrăcați în alb, pentru a respecta tema petrecerii, Mario și iubita sa s-au distrat pe cinste și în compania tatălui acestuia. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Mario Fresh nu putea rata o petrecere pe cinste, pe litoralul românesc. Mai ales că se numără printre sărbătoriții zilei de ieri, zi de mare sărbătoare. Și cum deja actuala sa iubită de după despărțirea de Alexia Eram îl însoțește peste tot, Miruna Gavrilă nu avea nici ea cum să lipsească de la un astfel eveniment.

Mario Fresh, cu tatăl și iubita în club

Mai mult, cei doi nu au fost singuri la Loft. I-a însoțiți și de tatăl artistului, cei trei formând astfel un adevărat tablou de familie. Au ales ținute albe, pentru a respecta tema petrecerii. Iar Mario Fresh a fost cât se poate de atent cu partenera sa.

În ceea ce o privește pe Miruna, tânăra studentă de la Medicină Dentară a ținut să adauge un accent personal și îndrăzneț ținutei sale. Mai precis, o rochie scurtă, mulată, care i-a scos din nou în evidență silueta de ividiat. Rochie completată de cizme bej, în stil cowboy, care i-au oferit un aer șic și nonconformist. Nu și-a scăpat nicio clipă din ochi iubitul, cu reputație de mare crai autohton. Și în același timp unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz.

Singuri și liniștiți

Se pare că Mario Fresh a avut grijă ca de această dată să evite o nouă întâlnire cu fosta sa iubită, nimeni alta decât fiica Andreei Esca. După cum CANCAN.RO anunța în exclusivitate, cei doi foști parteneri, ambii însoțiți de persoana lângă care și-au refăcut viața după despărțire, au dat nas în nas în această vară, și nu o singură dată, în cluburile de fițe de pe litoral.

Mario și Alexia Eram au avut o relație mediatizată, care a durat nu mai puțin de opt ani. Cei doi au decis să o apuce pe drumuri separate, când nimeni nu se aștepta. În prezent, fiecare are o altă relație. Familia artistului a cunoscut-o deja pe Miruna Gavrilă, pe care a primit-o cu brațele deschise. De asemenea, chiar dacă relația lor este una relativ recentă, Mario și Miruna au bifat deja vacanțe de neuitat.

