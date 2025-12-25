Acasă » Știri » 36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară

36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară

De: Irina Vlad 25/12/2025 | 12:22
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară
Nicolae Ceaușescu/ sursă foto: social media

Pe data de 25 decembrie se împlinesc 36 de ani de la executarea soților Ceuașescu. În ziua de Crăciun, Nicolae și Elena Ceuașescu au fost împușcați la un o unitate militară din Târgoviște. Care au fost ultimele cuvinte ale fostului dictator? 

După ce au încercat să fugă din țară, Nicolae și Elena Ceuașescu au fost arestați, condamnați și executați pe data de 25 decembrie 1989, la unitatea militară UM 01417 din Târgoviște. Mărturiile despre momentul execuției au făcut ani la rând înconjurul lumii, însă ultimele vorbe ale fostului dictator vor rămâne în memoria colectivă.

Ultimele cuvinte ale lui Nicolae Ceuașescu

Elena Ceaușescu a avut o ultimă dorință: să nu fie separată de soțul ei și chiar să fie împușcați în același timp: ”Dacă tot ne împușcați, împușcați-ne împreună”, a spus soția șefului de stat.

Elena și Nicolae Ceaușescu în sala de judecată, cu puțin timp înainte să fie executați/ sursă foto: YouTube

În drum spre locul de execuție, Nicolae Ceaușescu le-a spus militarilor: ”Puteam fi împușcați fără mascarada asta”. Ultimele cuvinte avea să le rostească în fața fața plutonului de execuție. Fostul dicator nu s-a dezis de iubirea pentru patrie, iar înainte să fie împușcat le-a dorit moarte trădătorilor și a lăsat cu „limbă de moarte” ca nedreptatea să-i fie răzbunată de către urmașii lui:

”Trăiască Republica Socialistă România liberă și independentă! Moarte trădătorilor! Istoria mă va răzbuna!”, au fost ultimele cuvinte ale lui Nicolae Ceaușescu.

Locul unde soții Ceaușescu au fost arestați, condamnați și executați acum 36 de ani a fost transformat într-un spațiu muzeal, care respectă cu un grad mare de autenticitate atmosfera acelor vremuri, dar care a fost închis din noiembrie 2023, pentru realizarea lucrărilor de restaurare și reamenajare expozițională.

Noi dezvăluiri despre Revoluția din ’89 ies la iveală, la 36 de ani distanță! Cine a ordonat să se tragă în românii din Sibiu

Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Știri
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Știri
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită...
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas
Gandul.ro
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”
Adevarul
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu...
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas
Gandul.ro
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul ...
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025
Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025
”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore ...
”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit virală
Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige ...
Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige bani azi
Zodia care va avea parte de un miracol în prima zi de Crăciun. I se îndeplinește cea mai mare dorință!
Zodia care va avea parte de un miracol în prima zi de Crăciun. I se îndeplinește cea mai mare dorință!
Vezi toate știrile
×