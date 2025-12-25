36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară

Pe data de 25 decembrie se împlinesc 36 de ani de la executarea soților Ceuașescu. În ziua de Crăciun, Nicolae și Elena Ceuașescu au fost împușcați la un o unitate militară din Târgoviște. Care au fost ultimele cuvinte ale fostului dictator?

După ce au încercat să fugă din țară, Nicolae și Elena Ceuașescu au fost arestați, condamnați și executați pe data de 25 decembrie 1989, la unitatea militară UM 01417 din Târgoviște. Mărturiile despre momentul execuției au făcut ani la rând înconjurul lumii, însă ultimele vorbe ale fostului dictator vor rămâne în memoria colectivă.

Ultimele cuvinte ale lui Nicolae Ceuașescu

Elena Ceaușescu a avut o ultimă dorință: să nu fie separată de soțul ei și chiar să fie împușcați în același timp: ”Dacă tot ne împușcați, împușcați-ne împreună”, a spus soția șefului de stat.

În drum spre locul de execuție, Nicolae Ceaușescu le-a spus militarilor: ”Puteam fi împușcați fără mascarada asta”. Ultimele cuvinte avea să le rostească în fața fața plutonului de execuție. Fostul dicator nu s-a dezis de iubirea pentru patrie, iar înainte să fie împușcat le-a dorit moarte trădătorilor și a lăsat cu „limbă de moarte” ca nedreptatea să-i fie răzbunată de către urmașii lui:

”Trăiască Republica Socialistă România liberă și independentă! Moarte trădătorilor! Istoria mă va răzbuna!”, au fost ultimele cuvinte ale lui Nicolae Ceaușescu.

Locul unde soții Ceaușescu au fost arestați, condamnați și executați acum 36 de ani a fost transformat într-un spațiu muzeal, care respectă cu un grad mare de autenticitate atmosfera acelor vremuri, dar care a fost închis din noiembrie 2023, pentru realizarea lucrărilor de restaurare și reamenajare expozițională.

Noi dezvăluiri despre Revoluția din ’89 ies la iveală, la 36 de ani distanță! Cine a ordonat să se tragă în românii din Sibiu

Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului