Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: "Le-am promis!"

De: Anca Chihaie 09/02/2026 | 19:28
Gestul sensibil pe care l-a făcut Cătălin Măruță/foto: captură video

După 18 ani de carieră în televiziune, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important din viața sa profesională. Vineri, 6 februarie, a avut loc ultima ediție a emisiunii pe care o modera, marcând astfel o tranziție semnificativă pentru prezentatorul român. După aproape două decenii în care a fost o prezență constantă în casele telespectatorilor, Măruță a ales să își reorganizeze prioritățile și să își dedice mai mult timp familiei.

Mulți dintre cei care l-au urmărit ani de zile la televizor au remarcat modul în care deciziile sale reflectă valori familiale solide și grija pentru copii. Momentul în care a mers să îi ia de la școală, chiar în prima zi fără emisiune, subliniază faptul că aceste valori nu sunt doar vorbe pentru fostul prezentator.

Gestul sensibil pe care l-a făcut Cătălin Măruță

Prima zi fără emisiune a fost marcată de un gest simplu, dar simbolic: prezentatorul și-a luat copiii de la școală, respectând o promisiune făcută anterior acestora. Momentul a fost surprins într-un videoclip postat pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj clar despre importanța echilibrului între viața profesională și cea personală. Eva și David, copiii lui, au primit cu bucurie gestul tatălui lor, iar clipul video a strâns rapid aprecieri din partea internauților.

„Azi, la ora 15:00, am fost la școală să-mi iau copiii. Așa cum le-am promis. Sunt promisiuni mici care schimbă tot. Și sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat”, a spus Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Această schimbare vine după ani întregi de rutină intensă în televiziune, în care Măruță a coordonat numeroase ediții zilnice și evenimente speciale, câștigând un loc important în peisajul media din România. Retragerea sa din această activitate nu marchează însă o pauză completă, ci mai degrabă o ajustare a timpului dedicat carierei, pentru a putea fi prezent în viața copiilor și a familiei.

