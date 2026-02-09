De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat. Efectele se văd imediat

Ăsta e secretul pe care toate gospodinele trebuie să îl cunoască! Folia de aluminu poate fi folosită și în mașina de spălat. Tu știai asta? Află în articol motivul pentru care este bine să faci acest lucru!

De-a lungul timpului au apărut din ce în ce mai multe trucuri care le ușurează activitatea gospodinelor. Printre acestea se numără și bila din folie de aluminiu pe care e bine să o pui în mașina de spălat.

De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat

Dacă ești curioasă de ce ar trebui să faci acest lucru, află că această bilă din folie de aluminiu previne acumularea de scame, reduce fenomenul de electrizare a hainelor și ajută la o curățare mai bună a acestora.

Important de menționat este faptul că folia de aluminiu trebuie să fie mototolită foarte bine înainte de folosire, asta pentru că dacă nu faci asta, interiorul mașinii de spălat ar putea fi zgâriat sau folia s-ar putea să agațe hainele delicate.

Cum faci o astfel de bilă de aluminiu? Ai nevoie de o folie de aluminiu cu dimensiuni de 7.5 cm lățime și 7.5 cm lungime. Ambele folii se vor mototoli foarte bine, iar bilele rezultate se vor adăuga în cuva mașinii printre hainele pe care le-ai pus la spălat.

De asemenea, experții recomandă să nu puneți o cantitate prea mare de haine, pentru ca rezultatele bilelor de aluminiu să fie cât mai eficiente. Mai mult, ele pot fi folosite la mai multe spălări.

Un alt rezultat al acestora este faptul că ajută hainele să fie mai pufoase. Astfel, poți renunța la balsam și substanțe chimice.

Într-un final, pentru că hainele vor mai mai puțin șifonate, vei salva și timp prețios pe care l-ai fi petrecut călcând.

Totuși, aceste bile din folie de aluminiu nu sunt potrivite pentru cazuri în care vrei să speli plapuma sau o pătură voluminoasă.

VEZI ȘI:

Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer, iarna

Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului rece