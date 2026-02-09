Acasă » Știri » Subvenții APIA 2026. Câți bani primesc românii care lasă terenul pârloagă

De: Denisa Iordache 09/02/2026 | 21:17
Vești importante pentru fermieri! Toți cei care au accesat eco-schema pentru terenul pârloagă primesc bani de pe data de 2 februarie. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a făcut anunțul. Toate detaliile în articol. 

Este vorba despre o plată parțială aferentă eco-schemei PD-28, în cuantum de 34 de euro/hectar. Această măsură are drept scop sprijinirea rapidă într-o a agricultorilor care se confruntă cu presiuni financiare ridicate.  

Emil Dumitru, secretar de stat MADR, responsabil cu activitatea APIA a explicat că plata integrală a eco-schemei PD-28 nu poate fi realizată în această etapă. 

„Decizia noastră, a ministerului, este ca începând cu 2 februarie, să începem autorizarea la plată și a unei plăți parțiale din PD-28, din pârloagă. După cum știți, am plătit plata de bază, BISS; CRISS, CIS și PD-04, atât avans, cât și plată finală. Practic, noi ne dorim să plătim o parte din pârloagă, nu o putem plăti pe toată ca eco-schemă pentru că nu avem sume necesare determinate la sprijinul cuplat. La sprijinul cuplat, pentru o parte din scheme, documentele se depun abia la sfârșitul lunii martie și abia apoi știm care sunt economiile pe fiecare schemă în parte. Avem o problemă că la două scheme nu putem să reducem sub plafon. Vom plăti 34 de euro/hectar plată parțială la PD-28, începând cu 2 februarie. Cred că este un sprijin care vine acum, când fermierii noștri chiar au nevoie”, a precizat Emil Dumitru. 

De asemenea, suprafața accesată a fost mult mai mare decât estimarea inițială: 5,88 milioane ha față de 2,7 milioane ha prognozate. 

Această creștere a pus presiune pe buget și a făcut imposibilă plata integrală în această etapă. 

”Avem calculate toate schemele. La PD-28, dacă n-am fi fost obligați să păstrăm redistributiva cu tinerii la cuantumul total la care a fost notificată, am fi avut un deficit de 30 de milioane de euro. Așa, avem de 49 de milioane de euro. Teoretic, am putea să ne apropiem de peste 40 de euro/hectar la final, dar sub cuantumul minim pe care l-am prevăzut; nici n-am prevăzut că vom avea accesată această eco-schemă la 5,88 milioane hectare. Practic, avem fermieri care au bifat eco-schema de pârloagă pe 5,88 milioane hectare, în condițiile în care suprafața estimată la început a fost de 2,7 milioane de hectare”, a explicat Emil Dumitru. 

