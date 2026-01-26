Acasă » Știri » Cât teren dețin străinii în România, de fapt. Procentul nu este unul foarte mare

Cât teren dețin străinii în România, de fapt. Procentul nu este unul foarte mare

De: Denisa Iordache 26/01/2026 | 10:58
Cât teren dețin străinii în România, de fapt. Procentul nu este unul foarte mare
Cât teren dețin străinii în România

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut anunțul legat de suprafețele de teren agricol deținute de către cetățeni și companii străine, potrivit cifrelor de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Situația nu este atât de gravă precum pare. Toate detaliile în articol.

Oficialul susține că amploarea acestui fenomen este exagerată de către români, în timp ce realitatea despre suprafețele deținute de străini este cu totul alta.

Cât teren dețin străinii în România, de fapt

Șeful MADR a oferit infomații conform cărora doar 0.01% din suprafața agricolă a României este deținută de cetățeni străini. În schimb, procentul este mai ridicat atunci când vorbim de persoane juridice: între 25%-28%, însă rezultatele sunt interpretabile. Mai exact, Florin Barbu a explicat că în acest procent există și firme înregistrate în România sau cazuri mixte, în care proprietarii sunt cetățeni români căsătoriți cu cetățeni străini.

„Ca persoane fizice, 0,01% din terenul din România este deținut de străini. Ca persoane juridice, undeva la 25-28%. (…) Vă dau un exemplu. O doamnă care deține 7.000 de hectare în zona Timișoarei, este româncă și este căsătorită cu un bărbat de cetățenie italiană. M-a spus: soțul meu este italian, eu sunt româncă, puteți spune că cele 7.000 de hectare sunt deținute de un străin? Sunt străini, dar procentul nu este așa mare, undeva la 25-26%”, a precizat Florin Barbu pentru un post TV.

Procentul nu este unul foarte mare
Procentul nu este unul foarte mare

De asemenea, șeful MADR a menționat și că terenurile nu sunt deținute în proprietate, ci în baza unor contracte de arendă, iar toate companiile care activează în agricultura românească vor produce, vor crea valoare adăugată și vor plăti impozite și taxe în România. Astfel, prezența lor ar avea, de fapt, un impact pozitiv.

”Nu poate să plece cu terenul. Terenul este luat în arendă, nu în proprietate. Aceste companii vor rămâne pe teritoriul României, vor produce, vor plăti impozite și taxe, iar România va avea un lucru foarte bun în balanța comercială. Lucrurile sunt foarte clare, terenul României nu poate pleca”, a mai spus șeful MADR.

CITEȘTE ȘI:

Prima reacție a primarului din localitatea care a eliminat taxele și impozitele: ”Nu mi-e frică”

Județul din România în care un hectar de pământ s-a vândut cu 280.000 de euro. Care este motivul prețului uriaș

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Știri
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat găleata cu prostie”
Știri
Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat găleata…
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat ...
Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat găleata cu prostie”
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris. Avem primele imagini
Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris. Avem primele imagini
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Vezi toate știrile
×