Cât teren dețin străinii în România, de fapt. Procentul nu este unul foarte mare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut anunțul legat de suprafețele de teren agricol deținute de către cetățeni și companii străine, potrivit cifrelor de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Situația nu este atât de gravă precum pare. Toate detaliile în articol.

Oficialul susține că amploarea acestui fenomen este exagerată de către români, în timp ce realitatea despre suprafețele deținute de străini este cu totul alta.

Cât teren dețin străinii în România, de fapt

Șeful MADR a oferit infomații conform cărora doar 0.01% din suprafața agricolă a României este deținută de cetățeni străini. În schimb, procentul este mai ridicat atunci când vorbim de persoane juridice: între 25%-28%, însă rezultatele sunt interpretabile. Mai exact, Florin Barbu a explicat că în acest procent există și firme înregistrate în România sau cazuri mixte, în care proprietarii sunt cetățeni români căsătoriți cu cetățeni străini.

„Ca persoane fizice, 0,01% din terenul din România este deținut de străini. Ca persoane juridice, undeva la 25-28%. (…) Vă dau un exemplu. O doamnă care deține 7.000 de hectare în zona Timișoarei, este româncă și este căsătorită cu un bărbat de cetățenie italiană. M-a spus: soțul meu este italian, eu sunt româncă, puteți spune că cele 7.000 de hectare sunt deținute de un străin? Sunt străini, dar procentul nu este așa mare, undeva la 25-26%”, a precizat Florin Barbu pentru un post TV.

De asemenea, șeful MADR a menționat și că terenurile nu sunt deținute în proprietate, ci în baza unor contracte de arendă, iar toate companiile care activează în agricultura românească vor produce, vor crea valoare adăugată și vor plăti impozite și taxe în România. Astfel, prezența lor ar avea, de fapt, un impact pozitiv.

”Nu poate să plece cu terenul. Terenul este luat în arendă, nu în proprietate. Aceste companii vor rămâne pe teritoriul României, vor produce, vor plăti impozite și taxe, iar România va avea un lucru foarte bun în balanța comercială. Lucrurile sunt foarte clare, terenul României nu poate pleca”, a mai spus șeful MADR.

