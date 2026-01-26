Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar

Locurile de muncă în cadrul Poliției sunt extrem de râvnite de mulți români, datorită stabilității, beneficiilor și perspectivelor de avansare pe termen lung. Pentru cei care își doresc să devină polițiști locali, este esențial să cunoască nivelul salariilor înainte de a se angaja. Veniturile variază semnificativ în funcție de grad, experiență, dar și de localitatea în care activează.

Salariul unui polițist local în România diferă semnificativ în funcție de mai mulți factori importanți, precum gradul profesional, vechimea în muncă, nivelul studiilor, dar și orașul în care activează. Deși este vorba despre aceeași funcție la nivel general, veniturile pot varia destul de mult de la o localitate la alta.

Pentru un polițist local aflat la început de drum, fără multă experiență și încadrat pe un post de agent, salariul net pornește, în medie, de la aproximativ 3.100 – 3.300 de lei. Aceste sume sunt întâlnite mai ales în orașele mici sau medii, unde bugetele locale sunt mai reduse. În astfel de cazuri, venitul este apropiat de salariul mediu pe economie, dar poate crește odată cu acumularea vechimii și promovarea în grad.

În cazul polițiștilor locali cu experiență medie, încadrați pe funcții precum inspector sau alte grade intermediare, salariile pot ajunge la 4.000 – 5.000 de lei net sau chiar mai mult. În marile orașe, precum București sau Brașov, aceste sume sunt frecvente, mai ales dacă sunt incluse sporuri, indemnizații sau alte beneficii acordate din bugetul local.

La nivelul superior al ierarhiei, vorbim despre polițiști locali cu funcții de principal, consilier sau alte poziții de conducere. În aceste cazuri, salariile pot depăși 8.000 de lei net și pot ajunge chiar la peste 9.000 de lei, mai ales în orașe mari precum Timișoara sau București, conform datelor din 2025. Aceste venituri sunt comparabile cu cele din instituții publice de rang înalt și reflectă responsabilitățile crescute ale acestor funcții.

