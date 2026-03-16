Acasă » Știri » Știri externe » Spania vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani: ce se știe până acum

Spania vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani: ce se știe până acum

De: Diana Cernea 16/03/2026 | 06:10
Pericolele social media pentru minori, sursa-pexels.com

Anunțul privind o posibilă interdicție a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani în Spania a declanșat dezbateri aprinse în mass-media, pe internet și în școli. Deși ideea a generat numeroase reacții, multe detalii esențiale ale măsurii nu sunt încă clare.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat că interdicția ar obliga platformele digitale să introducă sisteme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor.

Responsabilitatea ar urma să fie împărțită între familii și minori, dar și între platformele de social media, care ar trebui să implementeze mecanisme tehnice pentru a preveni accesul copiilor sub 16 ani.

Această abordare este considerată importantă deoarece mută o parte din responsabilitate asupra companiilor care gestionează rețelele sociale, inclusiv asupra algoritmilor, designului platformelor și modului în care este moderat conținutul.

Inițiativa Spaniei vine după o măsură similară adoptată în Australia, unde interdicția pentru utilizatorii sub 16 ani a intrat în vigoare în septembrie 2025. Alte țări europene, precum Franța și Portugalia, analizează de asemenea restricții similare.

La nivel european, Parlamentul European a propus limitarea accesului copiilor sub 16 ani sau obligativitatea acordului parental pentru adolescenții între 13 și 16 ani.

Ce detalii nu sunt încă cunoscute

Deocamdată, multe aspecte esențiale ale legii rămân neclare. Una dintre întrebările principale este ce va fi considerat exact „rețea socială”.

În cazul Australiei, de exemplu, interdicția nu se aplică unor servicii precum WhatsApp sau Telegram, nici aplicațiilor de inteligență artificială sau platformelor de jocuri de noroc online.

Acest lucru ridică mai multe întrebări: vor fi considerate periculoase doar anumite platforme? Vor intra în această categorie platformele video sau de streaming? Ce se va întâmpla cu jocurile online precum Roblox?

Un alt aspect important este modul în care va funcționa sistemul de verificare a vârstei prin instrumentul digital numit „Beta Digital Wallet”, care ar putea deveni obligatoriu pentru autentificarea pe rețelele sociale.

Ce spun studiile despre impactul rețelelor sociale

Afirmația că rețelele sociale sunt principala cauză a problemelor de sănătate mintală în rândul adolescenților este considerată o simplificare.

Cercetările arată însă că zonele creierului responsabile de autocontrol, raționament și atenție continuă să se dezvolte până spre finalul adolescenței. De aceea, gestionarea timpului petrecut online este o abilitate care trebuie învățată.

Pe de altă parte, unele studii sugerează că utilizarea moderată și responsabilă a tehnologiei poate avea efecte pozitive, inclusiv o mai bună integrare socială la școală și rezultate academice mai bune.

Potrivit UNICEF, pentru mulți tineri rețelele sociale reprezintă o modalitate importantă de comunicare, învățare și exprimare personală.

Problema nu se reduce doar la tehnologie

Specialiștii avertizează că există riscul de a confunda corelația cu cauzalitatea. Rețelele sociale ar putea amplifica probleme existente, dar nu sunt neapărat cauza lor principală.

Factorii sociali precum bullying-ul, discriminarea, presiunea academică sau izolarea socială pot avea un impact mai mare asupra sănătății mintale a adolescenților.

Din acest motiv, simpla interdicție tehnologică nu este considerată suficientă pentru a rezolva aceste probleme.

Cum ar putea fi evaluată măsura

O altă întrebare importantă este cum va fi evaluat impactul interdicției.

În Australia, evaluările se concentrează în principal pe eficiența sistemelor de verificare a vârstei. Rezultatele inițiale arată că acestea nu sunt întotdeauna precise și pot produce erori, mai ales în cazul adolescenților care se apropie de vârsta de 16 ani.

În prezent, nu există criterii clare pentru a analiza efecte mai largi, precum impactul asupra sănătății mintale sau asupra rezultatelor școlare.

Rolul școlilor și al familiilor

Experții subliniază că orice interdicție ar trebui însoțită de măsuri educaționale care să promoveze utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Școlile și familiile ar putea juca un rol important în educația digitală a copiilor, ajutându-i să învețe cum să gestioneze timpul petrecut online și cum să evite riscurile asociate mediului digital.

Până când legislația va fi publicată în forma finală, rămân multe întrebări fără răspuns. Doar după implementarea măsurii va putea fi evaluat cu adevărat impactul interdicției asupra tinerilor și asupra societății.

