Bonnie Tyler, în stare gravă după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cântăreața a fost resuscitată

Bonnie Tyler a suferit un stop cardiac în timp ce medicii încercau să o trezească din coma indusă. Cântăreața, în vârstă de 74 de ani, rămâne internată într-un spital din Portugalia în urma urgenței medicale.

Urgența medicală a dus la agravarea stării de sănătate a artistei în vârstă de 74 de ani la sfârșitul săptămânii trecute, după o operație salvatoare suferită în urma unei apendicite perforate, a relatat prestigiosul cotidian portughez Correio da Manhã.

Bonnie Tyler ar fi suferit un stop cardiac

Publicația notează că artista galeză va rămâne în comă indusă, într-o secție de terapie intensivă a Spitalului din Faro, până când medicii vor reuși să țină sub control „infecția gravă” provocată de o perforație intestinală, potrivit The Mirror.

Prietenul său de lungă durată, Liberto Mealha, a declarat noaptea trecută că medicii sunt „optimiști” în privința unei recuperări complete, în ciuda incertitudinilor legate de evoluția stării sale de sănătate.

Bonnie Tyler a fost plasată de medici în comă indusă

Artista Bonnie Tyler (74 de ani) traversează o perioadă extrem de delicată după ce ar fi ajuns de urgență pe mâinile medicilor, în urma unei intervenții chirurgicale. Celebra cântăreață ar fi în comă indusă.

Starea cântăreței s-ar fi agravat după o operație intestinală efectuată la un spital din Faro, oraș în care artista deține o locuință și unde obișnuiește să petreacă perioade mai lungi de timp. Surse medicale citate susțin că evoluția post-operatorie nu a fost una favorabilă, iar medicii ar fi decis internarea ei în secția de terapie intensivă.

De ce au optat medicii pentru coma indusă

Bonnie Tyler ar fi fost plasată în comă indusă, o măsură medicală utilizată în cazurile grave, pentru a ajuta organismul să se recupereze mai eficient și pentru a reduce riscurile complicațiilor.

Bonnie Tyler nu este străină de problemele medicale. Artista a povestit în repetate rânduri că a fost nevoită să își ajusteze stilul de viață din cauza unor afecțiuni, în special legate de articulații.

Cu toate acestea, artista a spus că nu are de gând să renunțe la scenă, în ciuda vârstei și a problemelor medicale. Cântăreața, cunoscută pentru hiturile „Holding Out For A Hero” și „Total Eclipse of the Heart”, a anunțat că nu are de gând să își dezamăgească fanii.

