Bonnie Tyler, în stare gravă după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cântăreața a fost resuscitată

Bonnie Tyler a suferit un stop cardiac în timp ce medicii încercau să o trezească din coma indusă. Cântăreața, în vârstă de 74 de ani, rămâne internată într-un spital din Portugalia în urma urgenței medicale.
Urgența medicală a dus la agravarea stării de sănătate a artistei în vârstă de 74 de ani la sfârșitul săptămânii trecute, după o operație salvatoare suferită în urma unei apendicite perforate, a relatat prestigiosul cotidian portughez Correio da Manhã.
Publicația notează că artista galeză va rămâne în comă indusă, într-o secție de terapie intensivă a Spitalului din Faro, până când medicii vor reuși să țină sub control „infecția gravă” provocată de o perforație intestinală, potrivit The Mirror.
Prietenul său de lungă durată, Liberto Mealha, a declarat noaptea trecută că medicii sunt „optimiști” în privința unei recuperări complete, în ciuda incertitudinilor legate de evoluția stării sale de sănătate.
Bonnie Tyler nu este străină de problemele medicale. Artista a povestit în repetate rânduri că a fost nevoită să își ajusteze stilul de viață din cauza unor afecțiuni, în special legate de articulații.
Cu toate acestea, artista a spus că nu are de gând să renunțe la scenă, în ciuda vârstei și a problemelor medicale. Cântăreața, cunoscută pentru hiturile „Holding Out For A Hero” și „Total Eclipse of the Heart”, a anunțat că nu are de gând să își dezamăgească fanii.
