Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Bonnie Tyler, în stare gravă după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cântăreața a fost resuscitată

Bonnie Tyler, în stare gravă după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cântăreața a fost resuscitată

De: Daniel Matei 11/05/2026 | 10:49
Bonnie Tyler, în stare gravă după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cântăreața a fost resuscitată
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Bonnie Tyler a suferit un stop cardiac în timp ce medicii încercau să o trezească din coma indusă. Cântăreața, în vârstă de 74 de ani, rămâne internată într-un spital din Portugalia în urma urgenței medicale.

Urgența medicală a dus la agravarea stării de sănătate a artistei în vârstă de 74 de ani la sfârșitul săptămânii trecute, după o operație salvatoare suferită în urma unei apendicite perforate, a relatat prestigiosul cotidian portughez Correio da Manhã.

Bonnie Tyler ar fi suferit un stop cardiac

Publicația notează că artista galeză va rămâne în comă indusă, într-o secție de terapie intensivă a Spitalului din Faro, până când medicii vor reuși să țină sub control „infecția gravă” provocată de o perforație intestinală, potrivit The Mirror.

Prietenul său de lungă durată, Liberto Mealha, a declarat noaptea trecută că medicii sunt „optimiști” în privința unei recuperări complete, în ciuda incertitudinilor legate de evoluția stării sale de sănătate.

Bonnie Tyler a fost plasată de medici în comă indusă

Artista Bonnie Tyler (74 de ani) traversează o perioadă extrem de delicată după ce ar fi ajuns de urgență pe mâinile medicilor, în urma unei intervenții chirurgicale. Celebra cântăreață ar fi în comă indusă.

Starea cântăreței s-ar fi agravat după o operație intestinală efectuată la un spital din Faro, oraș în care artista deține o locuință și unde obișnuiește să petreacă perioade mai lungi de timp. Surse medicale citate susțin că evoluția post-operatorie nu a fost una favorabilă, iar medicii ar fi decis internarea ei în secția de terapie intensivă.

De ce au optat medicii pentru coma indusă

Bonnie Tyler ar fi fost plasată în comă indusă, o măsură medicală utilizată în cazurile grave, pentru a ajuta organismul să se recupereze mai eficient și pentru a reduce riscurile complicațiilor.

Bonnie Tyler nu este străină de problemele medicale. Artista a povestit în repetate rânduri că a fost nevoită să își ajusteze stilul de viață din cauza unor afecțiuni, în special legate de articulații.

Cu toate acestea, artista a spus că nu are de gând să renunțe la scenă, în ciuda vârstei și a problemelor medicale. Cântăreața, cunoscută pentru hiturile „Holding Out For A Hero” și „Total Eclipse of the Heart”, a anunțat că nu are de gând să își dezamăgească fanii.

CITEȘTE ȘI:

O celebră cântăreață, de urgență la spital. Este în comă indusă

Bonnie Tyler pe scena emisiunii „Vocea Romaniei”! Juratii au ramas fara cuvinte cand scaunele s-au intors pentru ea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noi acuzații în familia lui Cher. Fiul artistei cere ajutor după ce ar fi rămas fără bani
Showbiz internațional
Noi acuzații în familia lui Cher. Fiul artistei cere ajutor după ce ar fi rămas fără bani
Actorul Mark Hamill din „Războiul Stelelor”, în centrul unui scandal uriaș după o postare controversată despre Donald Trump
Showbiz internațional
Actorul Mark Hamill din „Războiul Stelelor”, în centrul unui scandal uriaș după o postare controversată despre Donald Trump
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din Capitală: avort în chinuri și chiuretaj fără anestezie: „Am implorat, am plâns. A continuat măcelul”. Mărturisiri revoltătoare ale femeilor care au făcut întrerupere de sarcină în spitalele din România
Gandul.ro
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit...
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Mediafax
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
Click.ro
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. În ce situații a mai făcut același lucru
Digi 24
Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. În ce situații a mai făcut același...
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a găsit şezlonguri libere pe plaja unui hotel
Digi24
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a...
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar pentru persoane fizice
Promotor.ro
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar...
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Apple înregistrează apelurile fără știrea ta: ce ascunde iOS
go4it.ro
Apple înregistrează apelurile fără știrea ta: ce ascunde iOS
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din Capitală: avort în chinuri și chiuretaj fără anestezie: „Am implorat, am plâns. A continuat măcelul”. Mărturisiri revoltătoare ale femeilor care au făcut întrerupere de sarcină în spitalele din România
Gandul.ro
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din Capitală: avort...
ULTIMA ORĂ
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce ...
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat de la Survivor
Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are ”pacientul zero”
Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are ”pacientul zero”
Cum l-a numit Gabi Tamaș pe Cristi Boureanu, după ce a fost eliminat Marian Godină? A folosit un singur ...
Cum l-a numit Gabi Tamaș pe Cristi Boureanu, după ce a fost eliminat Marian Godină? A folosit un singur cuvânt
Vreme scăpată de sub control. Clujul, sub un covor gros de gheață
Vreme scăpată de sub control. Clujul, sub un covor gros de gheață
Zodiile care dau lovitura în dragoste, până pe 30 iunie. Viața lor amoroasă se schimbă radical
Zodiile care dau lovitura în dragoste, până pe 30 iunie. Viața lor amoroasă se schimbă radical
Vezi toate știrile