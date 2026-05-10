Noi acuzații în familia lui Cher. Fiul artistei cere ajutor după ce ar fi rămas fără bani

Fiul lui Cher, Elijah Blue Allman, susține în documente depuse în instanță că mama sa i-ar fi întrerupt sprijinul financiar încă din anul 2021. Informația a fost făcută publică de către acesta în cadrul procesului deschis de cântăreață pentru a obține în instanță tutela fiului său, despre care spune că are probleme de natură psihică și, prin urmare, nu se poate descurca singur.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Elijah Blue Allman, în vârstă de 49 de ani, a cerut reducerea pensiei alimentare pe care trebuie să o plătească fostei sale soții, Marieangela King. Acesta susține că veniturile sale actuale nu îi mai permit să achite suma stabilită anterior de instanță, scrie PEOPLE.

În documentele depuse la tribunal, fiul lui Cher afirmă că artista i-ar fi oferit anterior aproximativ 10.000 de dolari lunar, însă plățile ar fi fost oprite în august 2021. În prezent, el spune că singura sursă constantă de venit este trustul lăsat de tatăl său, regretatul Gregg Allman.

Situația vine într-un moment extrem de delicat pentru familia artistei. În ultimele luni, Cher a încercat din nou să obțină o formă de tutelă asupra finanțelor fiului său, susținând că acesta se confruntă cu probleme grave legate de sănătatea mintală și dependențe. Documentele depuse în instanță arată că artista consideră că fiul ei nu mai poate administra singur banii și că ar cheltui sume importante pe substanțe interzise și pe hoteluri de lux.

Recent, un judecător din Los Angeles a respins temporar cererea de conservatorship formulată de Cher, motivând că nu există suficientă urgență pentru o astfel de măsură. Totuși, artista are dreptul să revină cu o nouă solicitare.

Cher cere o tutelă asupra fiului său, grav afectat de dependența de substanțe

Potrivit unor documente judiciare, artista în vârstă de 79 de ani a înaintat o petiție la Tribunalul Superior din Los Angeles pentru numirea unui tutore temporar care să administreze averea fiului său de 49 de ani. Aceasta a solicitat ca fiduciara Jason Rubin să fie desemnată responsabilă de gestionarea finanțelor celui mai tânăr dintre copiii săi.

Potrivit Cher, Elijah Blue Allman „nu are noțiunea valorii banilor, nu își poate gestiona resursele financiare și nu se poate proteja de fraude sau influențe nejustificate”, din cauza „problemelor severe de sănătate mintală și dependență”.

Cântăreața spune că acesta „cheltuiește imediat orice sumă de bani pe care o primește”, aproape exclusiv pe „droguri, hoteluri scumpe și transport cu limuzina”.

Aceasta a susținut, de asemenea, că fiul ei nu și-ar fi plătit „niciun impozit pe venit”, nu s-ar fi prezentat în instanță după ce fosta sa soție, Marieangela King, a obținut o decizie privind plata pensiei de întreținere și că ar fi acumulat „o datorie de 18.000 de dolari către un dealer de droguri care l-a găsit”, situație în urma căreia Elijah ar fi fost nevoit să împrumute bani de la un prieten pentru a evita să fie rănit.

