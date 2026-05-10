Actorul Mark Hamill din „Războiul Stelelor”, în centrul unui scandal uriaș după o postare controversată despre Donald Trump

Actorul Mark Hamill, cunoscut la nivel mondial pentru rolul lui Luke Skywalker din franciza „Star Wars”, a declanșat un val de reacții aprinse în mediul politic american după ce a publicat pe rețelele sociale o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care președintele SUA, Donald Trump, apărea reprezentat într-un mormânt.

Postarea, însoțită de mesajul „If Only” („Dacă doar…”), a fost interpretată de mulți ca fiind o referire directă la moartea lui Trump și a fost rapid ștearsă de actor în urma reacțiilor negative, potrivit Variety.

Casa Albă a reacționat dur, calificând gestul drept „inacceptabil” și mergând până la a-l numi pe Hamill „un individ bolnav”. Reprezentanții Administrației Trump au susținut că astfel de mesaje contribuie la o atmosferă politică tensionată și pot încuraja violența, mai ales în contextul unor incidente recente de securitate care l-au vizat pe președinte.

Reacția administrației de la Washington nu a întârziat şi contul oficial Rapid Response 47 al Casei Albe l-a atacat public pe actor într-un mesaj postat pe platforma X.

„.@MarkHamill este un individ bolnav. Acești lunatici ai stângii radicale pur și simplu nu se pot abține. Acest tip de retorică este exact ceea ce a inspirat trei tentative de asasinat asupra președintelui nostru în ultimii doi ani”, a transmis echipa de comunicare a Casei Albe, punctând faptul că astfel de mesaje contribuie la climatul de violență politică din Statele Unite.

Cum se apără actorul

În postarea inițială, Hamill a sugerat că mesajul său a fost interpretat greșit, afirmând că intenția sa nu a fost una violentă, ci mai degrabă o critică politică la adresa lui Trump. Actorul a explicat că își dorește ca Trump „să trăiască suficient de mult pentru a fi tras la răspundere” pentru acțiunile sale, o formulare care a alimentat însă și mai mult controversa.

După valul de critici, Hamill a șters imaginea și a publicat o versiune revizuită a mesajului, însoțită de scuze pentru cei care s-au simțit ofensați. În ciuda acestui pas înapoi, reacțiile politice nu au întârziat să apară, mai mulți oficiali ai administrației americane acuzându-l că a depășit o linie roșie în discursul public.

În paralel, susținătorii actorului au apărat dreptul acestuia la exprimare, susținând că mesajul său a fost satiric și că reacția Casei Albe este disproporționată. De cealaltă parte, criticii consideră că indiferent de intenție, reprezentarea morții unui președinte depășește limitele acceptabile ale discursului public.

CITEȘTE ȘI:

Melania Trump i-a transmis un mesaj lui Kate Middleton prin Regina Camilla. Ce cuvinte i-a șoptit prima-doamnă a SUA

Gestul neașteptat făcut de Donald Trump la finalul vizitei Regelui Charles. „Regele și regina m-au convins să fac asta fără să mi-o ceară”