Cine este femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat în Cluj: ”Am vrut să fiu mai aproape de ea”

Actorul Ioan Isaiu a încetat din viață sâmbătă, la 56 de ani, în urma unui infarct, potrivit reprezentanților Teatrului Național din Cluj-Napoca. Instituția a anunțat că înmormântarea va avea loc miercuri, 13 mai, la Dej.

Ioan Isaiu a fost una dintre figurile cunoscute ale scenei clujene, cu o carieră strâns legată de Teatrul Național din Cluj-Napoca. În ultimii ani, actorul își reorganizase profund viața, alegând să se mute la Cluj pentru a fi aproape de mama sa, deși proiectele profesionale îl aduceau frecvent la București.

Motivul pentru care Ioan Isaiu se mutase la Cluj

Actorul se stabilise în Cluj-Napoca tocmai pentru a-și sprijini mama la bătrânețe.

„Mama mea e într-un oraș de lângă Cluj, în Dej. Și am vrut să fiu poate și mai aproape de ea, și de la o vârstă, știi, te mai și tragi spre origini”, spunea Ioan Isaiu.

În interviurile sale, Isaiu explica faptul că nu a renunțat complet la televiziune, însă a ales să apară mai rar, concentrându-se pe teatru, „dragostea mea dintâi”.

„M-am reangajat la Teatrul Național din Cluj și am fost implicat și în turnee cu trupa de teatru independent din care fac parte”, afirma actorul.

Reflectând asupra carierei, Ioan Isaiu mărturisea că a învățat să nu privească înapoi cu regret.

„Este o vorbă: “Nu mai poţi prinde un tren care a plecat deja din gară”. De-a lungul timpului am învăţat să nu mai regret lucrurile pe care le-am făcut, nici pe cele pe care nu le-am făcut. E în zadar. De asemenea, am învăţat să privesc spre ziua de mâine. Dar cu mai multă atenţie”, declara el la momentul revenirii sale la Cluj.

