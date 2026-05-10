Concurenta de la Survivor 2026 s-a trezit cu fața desfigurată: ”Sper să îmi treacă”

Bianca Giurcanu, concurenta de la Survivor România, a povestit că s a trezit dimineață cu ochii vizibil afectați, o situație care a surprins o chiar și pe ea. Condițiile dure din competiție, lipsa hranei și oboseala acumulată în ultimele zile par să își lase tot mai mult amprenta asupra participanților, iar starea ei fizică a ridicat imediat semne de întrebare.

Bianca a explicat că aspectul ei s-a schimbat brusc peste noapte, unul dintre ochi fiind foarte umflat, iar celălalt lăcrimând constant.

„Ochiul drept este umflat, stângul lăcrimează și cam astea sunt schimbările în această zi“, a mărturisit concurenta, vizibil îngrijorată de situație.

Incident neașteptat pentru Bianca Giurcanu

De asemenea, aceasta a adăugat că nu cunoaște cauza exactă a problemei, luând în calcul atât o posibilă mușcătură, cât și o reacție alergică. Chiar și așa, Bianca rămâne optimistă și speră ca starea ei să se amelioreze rapid, pentru a nu fi nevoită să părăsească jocul tocmai acum, după marea unificare.

„Nu știu dacă e o mușcătură, nu știu dacă e o alergie, nu știu nimic (…) Dar sper să mi treacă“, a spus ea.

În această seară, tribul Los Niños intră în joc pentru o recompensă importantă, care le-ar putea aduce atât hrană, cât și șansa de a vorbi cu cei dragi. Dorul de familie devine tot mai apăsător, iar pentru unii concurenți, această probă are o miză emoțională uriașă.

Marian Godină și Gabi Tamaș se numără printre cei care așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea auzi vocile celor de acasă. Fostul fotbalist își dorește să vorbească cu fiica sa, Selena, în timp ce polițistul abia așteaptă vești de la soția și fiicele lui.

