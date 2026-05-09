Câștigător Survivor 2026. Cine ia marele premiu de 100.000 euro oferit de Pro TV

De: Elisa Tîrgovățu 09/05/2026 | 08:50
Competiția „Survivor România” se apropie de momentul decisiv. În culisele show-ului se vorbește deja despre un concurent care are șanse reale de a câștiga premiul cel mare. Deși finala va avea loc live peste aproximativ o lună, în Republica Dominicană, iar câștigătorul va fi ales exclusiv prin votul publicului, un nume pare să fi impresionat atât prin prestațiile sportive, cât și prin influența pe care o are asupra celorlalți concurenți.

Show-ul a fost deja filmat aproape integral, însă producătorii păstrează suspansul pentru ultimul act al competiției. Până la finala transmisă în direct, concurenții rămași în joc încearcă să își consolideze poziția atât în fața colegilor, cât și în fața publicului de acasă, care va avea ultimul cuvânt în alegerea câștigătorului.

Cine va pleca acasă cu premiul cel mare

Potrivit clasamentului la zi, concurentul considerat mare favorit s-a remarcat categoric pe două planuri esențiale: sportiv și social. În ceea ce privește probele, acesta ar conduce detașat clasamentul jocurilor câștigate, demonstrând o formă fizică impresionantă și o constanță rar întâlnită în competiție.

În același timp, relația cu ceilalți participanți pare să fie un alt atu important. Mai mulți concurenți îl văd drept un adevărat lider al grupului, un om care știe să gestioneze tensiunile și să impună respect în tabără.

Numele despre care se vorbește tot mai intens este cel al lui Gabriel Tamaș. Fostul internațional român ar fi devenit unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului.  Experiența sa din sportul de performanță pare să fi făcut diferența în multe dintre probe.

Mai mult, Gabi Tamaș are și un avantaj important înaintea finalei live: popularitatea. De-a lungul carierei, fostul fundaș a strâns un număr uriaș de susținători. El a evoluat pentru echipe importante precum Dinamo, FCSB și echipa națională a României. Cum marele câștigător va fi ales prin votul publicului, baza solidă de fani ar putea avea un rol decisiv în acordarea trofeului și a premiului de 100.000 de euro.

Cu doar câteva săptămâni înainte de marea finală, Gabriel Tamaș este văzut de mulți drept principalul favorit la câștigarea trofeului „Survivor 2026” și a premiului de 100.000 de euro.

