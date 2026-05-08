Marian Godină, eliminat de Gabi Tamaș! Am aflat ce se întâmplă la Survivor înainte de marea finală

Tensiunea explodează la Survivor România, acolo unde fiecare pas greșit poate însemna eliminarea chiar înainte de marea finală. Competiția a intrat pe ultima sută de metri, iar alianțele făcute în ultimele săptămâni au schimbat complet jocul. S-au făcut strategii peste strategii, dar noi avem detalii din culise despre ce se va întâmpla chiar înainte de marea finală. După ce triburile s-au unificat sub acelați nume, „Los Ninos”, fiecare luptă pe cont propriu pentru a demonstra că este cel mai bun și demn să aducă trofeul acasă, dar și premiul în valoare de 100.000 de euro. Gabi Tamaș este unul dintre favoriți și un rival pe măsură, tocmai de aceea a fost „lucrat” de colegi, însă surpriză! Strategia nu a funcționat! CANCAN.RO are detalii!

Gabi Tamaș a demonstrat în repetate rânduri că este unul dintre cei mai buni concurenți, dacă e să ne uităm la clasament, el a fos cel care a obținut cele mai multe puncte și a avut o eficiență de necontestat pe traseu. În momentul în care triburile s-au unit, fostul Faimos a fost luat în vizor de ceilalți colegi, care au făcut coaliție ca să-l îndepărteze. O strategie care nu este nouă printre concurenții de la Survivor.

Vă reamintim că un caz similar a fost cel al lui Alberto Hangan, care, după 16 săptămâni de competiție a fost nevoit să părăsească insula, după ce a intrat la duel cu Lucian Popa. Pe aceeași premisă au mers concurenții și de data aceasta, dar în cazul lui Gabi Tamaș. Au încercat să-l „sape”, dar fără succes. Fostul fotbalist nu s-a lăsat destabilizat nici de presiunea psihologică, nici de voturile venite împotriva lui.

Marian Godină va fi eliminat de Gabi Tamaș

Odată cu dispariția rivalităților dintre triburi și apariția jocului individual, concurenții au început să privească mult mai atent clasamentul și statisticile. Iar cifrele lui Gabi Tamaș au devenit imposibil de ignorat. Potrivit informațiilor obținute din culise, unul dintre cele mai tensionate momente ale sezonului urmează să aibă loc la duelul decisiv dintre Marian Godină și Gabi Tamaș. Iar rezultatul îi va surprinde pe mulți. Sau nu!

Deși strategia generală a fost construită pentru eliminarea lui Tamaș, fostul fotbalist va demonstra încă o dată că experiența și rezistența psihică îl transformă într-un competitor redutabil. Ba mai mult decât atât, într-un învingător! Sursele noastre spun că acesta va reuși să câștige duelul și să rămână în competiție, în timp ce Marian Godină va fi nevoit să părăsească aventura Survivor chiar înainte de finală.

NU RATA – Cele 6 cuvinte pe care Gabi Tamaș i le-a șoptit la ureche lui Patrice, în timp ce își lua rămas bun de la ea, după ce fusese eliminată de la Survivor. Ceilalți concurenți s-au făcut că nu aud

Gabi Tamaș, eliminat de la Survivor? Cum l-au „lucrat” colegii: L-au trimis la duel pentru prima dată