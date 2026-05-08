Mihaela Rădulescu, prima reacție după ce a revenit în media: "Să fie într-un ceas bun"

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 12:11
Mihaela Rădulescu revine în atenția publicului cu o etapă profesională nouă, după o perioadă în care a preferat o prezență mai discretă în spațiul media și în aparițiile publice. Schimbarea vine într-un context în care vedeta își reconfigurează direcția de carieră și își consolidează colaborările profesionale la nivel internațional.

După o activitate extinsă de peste trei decenii în televiziune, divertisment, radio, presă scrisă, producție de film, realizare de documentare, campanii publicitare și proiecte cu impact social și umanitar, Mihaela Rădulescu își marchează acest moment ca pe o reorganizare importantă a traseului său profesional.

Deși în ultimii ani aparițiile sale au fost rare, iar activitatea din televiziune aproape inexistentă, tot mai multe semne arată că fosta prezentatoare își dorește să își reconstruiască imaginea publică și să revină treptat în media și în online.

În prezent, vedeta anunță o nouă etapă în care își profesionalizează și mai mult activitatea, colaborând cu un manager dedicat, după cum reiese din mesajele recente asociate revenirii sale în spațiul public. Alegerea unui manager marchează o schimbare de strategie, având în vedere că până acum și-a gestionat singură proiectele și colaborările, fără o echipă permanentă de reprezentare. Această decizie indică o orientare spre proiecte mai structurate și colaborări internaționale mai bine organizate.

De asemenea, vedeta colaborează cu echipe internaționale de management artistic și de talente, ceea ce sugerează o extindere a activității sale dincolo de piața românească. Această direcție confirmă faptul că se concentrează pe proiecte cu vizibilitate globală și pe mobilitate profesională crescută, inclusiv participarea la inițiative în mai multe țări.

„Dupa 30 de ani de cariera in televiziune, showbiz, radio, presa scrisa, film, scris carti, facut filme documentare, reclame, campanii sociale si umanitare…, in sfarsit am un MANAGER:). Că prea am fost de capul meu in toti anii astia in care a trebuit sa invat singura tot, sa ma adaptez din mers, sa ma construiesc cat am stiut si putut eu mai bine.

Am muncit de la 18 ani fara pauza, n-am mostenit nimic de la nimeni, dar am reusit sa stau bine pe doua picioare, sa-mi tin capul sus si spatele drept pe toata durata “calatoriei”. Am dat un reset la toata viata mea dupa ce ea, viata, m-a pus la pamant, m-am ridicat usor, dar cu toate puterile si, iata, merg mai departe. Daca am putut eu, poti si TU.  Nu, nu ma intorc in Romania, dar am devenit experta in luat avioane in toate directiile:), cand e despre munca si proiecte interesante. Sa fie intr-un ceas bun, zic.”, a transmis Mihaela.

