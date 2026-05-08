Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Suspendată pentru încălcarea regulamentului antidoping

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 13:02
Verdict final în cazul româncei Ana Maria Bărbosu/ sursă foto: social media

Gimnastica românească traversează un nou moment delicat după ce una dintre sportivele considerate de viitor ale lotului național, Ana Maria Bărbosu, a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare. Măsura vine în urma unei proceduri disciplinare care nu are legătură cu folosirea unor substanțe interzise, ci cu încălcarea obligațiilor administrative prevăzute de regulamentul antidoping internațional.

Instituția care administrează programul antidoping pentru federația mondială de gimnastică a anunțat că sportiva a acumulat trei abateri privind furnizarea informațiilor de localizare într-un interval de 12 luni. Conform normelor internaționale, fiecare sportiv inclus în loturile de testare trebuie să comunice permanent locul unde poate fi găsit pentru efectuarea controalelor inopinate. În situația în care inspectorii antidoping nu pot găsi sportivul la adresa sau în intervalul orar declarat, abaterea este consemnată oficial.

Regulamentul prevede că trei astfel de situații într-un singur an pot conduce automat la deschiderea unei proceduri disciplinare și la suspendare temporară, chiar și în lipsa unui test pozitiv. Cazul gimnastei române a atras rapid atenția în lumea sportului deoarece sancțiunea poate avea consecințe importante asupra carierei sale sportive și academice.

Ana Maria Bărbosu este una dintre sportivele tinere pe care România miza pentru competițiile internaționale din următorii ani. Evoluțiile sale constante din ultimul ciclu olimpic au transformat-o într-un nume important pentru gimnastica feminină românească, iar participările la marile competiții au făcut din ea una dintre cele mai urmărite sportive ale noii generații.

„Aş dori să împărtăşesc şi să clarific unele informaţii care au circulat recent. După cum vă puteţi imagina, mutarea în Statele Unite şi începerea facultăţii au reprezentat o tranziţie majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăţ şi să mă dezvolt prin fiecare experienţă. Pentru a fi clar, această situaţie nu are nicio legătură cu substanţele interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea şi sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a transmis Ana Maria Bărbosu pe social media.

În paralel cu activitatea sportivă, gimnasta și-a continuat studiile în Statele Unite, fiind înscrisă la Universitatea Stanford, una dintre cele mai prestigioase instituții academice americane. Tocmai această schimbare majoră de viață ar fi contribuit la dificultățile administrative care au dus la acumularea celor trei abateri de localizare. Mutarea într-un alt continent, schimbarea programului zilnic și adaptarea la sistemul universitar american au reprezentat provocări suplimentare pentru sportivă.

Potrivit procedurilor internaționale, sportivii incluși în programul antidoping trebuie să introducă în platforma ADAMS informații exacte despre locul în care se află zilnic. În fiecare zi trebuie rezervat un interval fix de 60 de minute în care sportivul trebuie să fie disponibil pentru eventualele controale. Dacă inspectorii ajung la locația declarată și sportivul nu poate fi găsit, incidentul este înregistrat ca abatere oficială.

Aceste reguli sunt aplicate la nivel mondial pentru toate disciplinele sportive și fac parte din sistemul creat pentru combaterea dopajului. Chiar dacă nu implică utilizarea unor substanțe interzise, încălcările de localizare sunt tratate foarte serios deoarece pot împiedica efectuarea controalelor surpriză.

